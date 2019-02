CO2 uit de lucht vangen: een waanzinnige toekomstdroom die uitkomt Willem Schoonen

25 februari 2019

11u32

Bron: Trouw 0 Milieu De mens heeft beloofd minder CO2 in de atmosfeer te brengen. Maar het schiet niet erg op. Misschien moet hij er CO2 uít gaan halen.

Je kunt van alles uit de lucht filteren, dus waarom geen CO2, een van de broeikas­gassen die het klimaat doen veranderen? Klinkt interessant. Maar als je bedenkt dat lucht maar voor 0,04 procent uit CO2 bestaat, lijkt het waanzin.

Technisch kan het, er zijn in de wereld enkele bedrijven die de technologie verkopen. Een ervan is Climeworks, een jonge Zwitserse onderneming, die haar technologie onder meer toepast in IJsland. Daar worden de Zwitserse machines aangedreven door aardwarmte om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan in basaltgesteenten. In die steenlagen wordt die CO2 uiteindelijk kalksteen en is daarmee voor lange tijd geborgen. Maar je zou de CO2 die Climeworks uit de lucht haalt ook kunnen gebruiken voor de prik in frisdrank.

Als economie en welvaart blijven groeien, blijft de uitstoot van broeikasgassen te hoog

