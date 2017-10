CO2-opslag in aardlagen kan tot twee derde van industriële uitstoot neutraliseren 18u08

"Met de huidige inspanningen zal België de klimaatdoelstellingen niet halen." Dat beweert Kris Welkenhuysen, vorser aan de Belgische Geologische Dienst, onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel.

Een tot nu toe onderbelichte methode om de CO2-uitstoot te reduceren is volgens Welkenhuysen de CCS-technologie (CO2 Capture and Storage): het afvangen van CO2 bij de industriële bronnen waarna die wordt opgeslagen in poreuze, diepe aardlagen. "In theorie kunnen we daarmee jaarlijks tot twee derde van de industriële uitstoot wegwerken."

Welkenhuysen verdedigt daarover begin november zijn doctoraat aan de KU Leuven, in samenwerking met het KBIN en de TU Delft . "Zonder extra technologische oplossingen zullen we er niet in slagen om de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terug te dringen", becijferde Welkenhuysen. "De klimaatdoelstelling van Parijs, om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 2 graden Celcius, wordt volgens de voorspellingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zonder drastische maatregelen niet gehaald."

Kempen en steenkoolbekkens

Geologische opslag van CO2 kan een deel van de oplossing zijn. "Een typisch reservoir bestaat uit een poreus gesteente, bijvoorbeeld zandsteen, dat van nature gevuld is met zout water. Daarin kan je een grote hoeveelheid CO2 injecteren. Mogelijks geschikte reservoirs, op een diepte van minstens 1 km, bevinden zich in België onder andere in de Kempen en in de steenkoolbekkens. Door de lage economische waarde van deze lagen is de kennis ervan beperkt. Hoewel CO2 vrij ongevaarlijk is - het zit in elk flesje frisdrank - staat bij de opslag van grote hoeveelheden de veiligheid voorop: een diepgaand geologisch onderzoek is dus nodig."

Noordzee

"Als je weet dat er jaarlijks door de Belgische industrie in de orde van 50 miljoen ton CO2 de lucht in wordt geblazen, dan besef je tegelijk dat opslag énkel op ons eigen grondgebied een utopie is. Gelukkig verschilt de opbouw van de ondergrond sterk van plaats tot plaats. Voornamelijk de Noordzee, gekend om zijn gas- en oliereservoirs, herbergt binnen Europa een enorme opslagcapaciteit."

Binnen het onderzoek werden niet enkel de reservoirs belicht, maar werd ook de link naar economische haalbaarheid gemaakt. Hieruit blijkt dat CCS een waardevolle optie is. "Het procedé lijkt duur", besluit Welkenhuysen. "Maar alternatieve scenario's zonder CCS zullen een netto kost hebben die de prijs van geologische CO2-opslag ruim overstijgt."