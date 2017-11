Bebat Gesponsorde inhoud Christophe Deborsu: “In een tweede leven neem ik deel aan het Eurovisiesongfestival” Een tweede leven waarin je de kans krijgt om nog meer dromen waar te maken. Daar zou jij toch ook geen nee tegen zeggen? Christophe Deborsu weet al wat zijn missie zou zijn in zijn tweede leven: beter opletten tijdens de pianolessen. Aangeboden door Bebat

Christophe Deborsu is een bezige bij. Als journalist werkt hij zowel voor de Vlaamse als Waalse televisie en ook in zijn privéleven pendelt hij tussen Wallonië en Vlaanderen. De ene week verblijft hij in Namen bij zijn kinderen, de andere trekt hij naar Schelle waar zijn nieuwe echtgenote woont. “Kies ik er in mijn tweede leven voor om ook mijn eerste huwelijk opnieuw te doen? Zeker weten! Anders zou ik misschien andere kinderen hebben en die gedachte is ondraaglijk.”

In zijn tweede leven zou Christophe met plezier opnieuw journalist zijn. “Veel collega-journalisten klagen dat onze job vroeger makkelijker en leuker was, maar ik deel die mening niet. Dertig jaar geleden trokken we om elf uur ‘s ochtends naar een persconferentie, genoten tussendoor van borrels en hapjes en reden vijf uur later weer naar huis. Geef mij maar het jachtige, maar boeiende leven van een journalist anno 2017.”

“Wat ik er in mijn tweede leven zeker bij wil: muziek! Ik droom er stiekem al meer dan veertig jaar van om deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival. Maar om dat te kunnen doen, zal ik in mijn tweede leven beter mijn best moeten doen tijdens de pianolessen. Als ik een paar minuten per dag meer oefen dan ik in mijn eerste leven deed, slaag ik waarschijnlijk wél voor mijn eerste jaar piano en dan word ik, wie weet, geen journalist, maar muzikant of zanger. Zo zie je maar dat een paar minuten een grote impact op een leven kunnen hebben. Al kan ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat ik als zanger veel gelukkiger zou zijn.”

“Eerlijk gezegd heb ik mijn Eurovisiesongfestivalambities nog niet opgeborgen. In mijn ogen is het nooit te laat om een droom waar te maken. Toegegeven, ik zal nooit meer wereldkampioen op de honderd meter sprint worden, maar op wereldreis vertrekken of een nieuwe hobby aanleren kan ik wél nog doen. Kijk maar naar die 105-jarige Fransman die onlangs het werelduurrecord voor superveteranen op de fiets verbeterde. Of naar Johan Vande Lanotte die nu een betere basketballer is dan Stefaan De Clerck, die ooit de Beker van België won. Stefaan bleef niet verder trainen, Johan wél. Om maar te zeggen: je moet er altijd naar streven om een betere versie van jezelf te worden. Dan heb je geen tweede leven nodig om al je dromen te realiseren. Al zou dat in mijn geval toch wel mooi meegenomen zijn. Wedden dat ik vannacht opnieuw droom dat ik een magistrale performance op het podium van het Eurovisiesongfestival geef?” (lacht)

