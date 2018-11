China, Rusland en Noorwegen dwarsbomen plan voor grootste zeereservaat ter wereld kv

02 november 2018

21u30

Bron: The Guardian, Greenpeace 0 Milieu Een plan om een groot deel van de Zuidelijke IJszee om te vormen tot natuurreservaat werd deze week voor het zevende jaar op rij van tafel geveegd. Volgens natuurbeschermingsorganisaties zorgden Rusland, China en Noorwegen ervoor dat het voorstel uiteindelijk afgeketst werd.

Het plan werd uitgewerkt door de Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), een organisatie die in 1980 werd opgericht om het zeeleven en de natuur in en rond Antarctica te beschermen. De commissie bestaat uit 25 landen.

22 leden steunden het voorstel, maar drie spelers - Noorwegen, China en Rusland - verzetten zich. Aangezien voorstellen van de commissie enkel doorgevoerd worden op voorwaarde van unanimiteit, werd het plan na dagenlange onderhandelingen in het Australische Hobart, waar de commissie gevestigd is, afgevoerd.

Diersoorten en klimaat beschermen

In het reservaat, dat 3,2 miljoen vierkante kilometer groot zou zijn, zou visvangst verboden worden in een groot deel van de Weddellzee, Oost-Antartica en delen van het Antarctisch schiereiland. Het gebied zou zo een veilig onderkomen vormen voor onder andere pinguïns, orka’s, zeeluipaarden en blauwe vinvissen.

Volgens experts zou het reservaat ook een sleutelrol spelen in de aanpak van de klimaatverandering. De zeeën rondom Antarctica absorberen immers gigantische hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer.

Teleurstelling

Milieorganisaties zoals Greenpeace, dat 2,7 miljoen mensen had gemobiliseerd om het plan te steunen, reageren teleurgesteld. Volgens Greenpeace saboteerden Rusland, China en Noorwegen de gesprekken met argumenten die niet ter zake deden en was er door hun gefilibuster amper tijd om te luisteren naar de echte wetenschappelijke argumenten en daarover te discussiëren.

Volgens Greenpeace betekent dit echter niet het einde voor het potentiële reservaat. De Verenigde Naties buigen zich immers over een nieuw globaal oceaanverdrag, luidt het in een mededeling op de website van de natuurbeschermingsorganisatie. “Als dat goedgekeurd wordt, opent dit de deur voor de oprichting van gigantische nieuwe beschermde gebieden die minstens een derde van alle oceanen ter wereld omvatten.” De ngo put hoop uit het feit dat 22 van de 25 lidstaten van de CCAMLR ja stemden voor de oprichting van het reservaat. “In bijna eender welk ander politiek forum zou dit genoeg geweest zijn om dit werkelijkheid te laten worden”, luidt het.

