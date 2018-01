China in race om milieuschade in te dijken na zinken olietanker "Grootste milieuramp met petroleumcondensaat ooit" Redactie

14u13

Bron: Reuters, Independent, Yahoo News 3 EPA Dat het schip zonk vooraleer meer olie de kans kreeg om te verbranden, was de slechtst denkbare situatie. Milieu De brandende Iraanse olietanker die gisteren zonk in de Oost-Chinese Zee heeft een enorme olievlek veroorzaakt. Dat zeggen de Chinese media en de Japanse autoriteiten. Chinese schepen haasten zich om de enorme olievlek op te ruimen. De vrees voor verwoestende schade aan het zeeleven is groot. Een Amerikaanse olierampsconsulent noemt het ongeval de grootste milieuramp met petroleumcondensaat ooit.

Het schip Sanchi, met aan boord 136.000 ton lichte ruwe olie uit Iran, zonk gisteren nadat een nieuw vuur uitbrak dat een wolk zwarte rook van een kilometer hoog boven de Oost-Chinese Zee zond.

De lichamen van slechts drie van de 32 bemanningsleden zijn gevonden sinds het schip op 6 januari in botsing kwam met de CF Crystal, een in Hong Kong geregistreerd bulkvrachtschip. Daardoor ontstond een brand die Chinese reddingsschepen probeerden te doven.

Volgens Iraanse functionarissen is er geen hoop voor de bemanning van 30 Iraniërs en twee Bengalen, wat zorgde voor verdriet en woede bij families van de matrozen in Teheran.

Olievlek van 129 vierkante kilometer

De zoek- en reddingspoging werd stopgezet en de opruimingsactie werd in gang gezet nadat een brand op het zeeoppervlak vandaag uiteindelijk werd geblust, meldt de Chinese staatszender CCTV.

Twee schepen bespoten chemische middelen die de olie moeten oplossen, zei CCTV. De olievlek heeft een omvang van 129 vierkante kilometer.

"Dit opruimingswerk is één van onze aandachtspunten. Niemand wil een grootschalige secundaire ramp zien", zei woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, eraan toevoegend dat de oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.

De in Alaska gevestigde olierampsconsulent, Richard Steiner, noemt het ongeval "de grootste milieuramp met petroleumcondensaat ooit".

Zelfs indien slechts 20 procent van de lading van het schip in zee zou zijn gelekt, zou het nog steeds een hoeveelheid zijn die ongeveer gelijk is aan de rampzalige ramp met de Exxon Valdez in 1989 in Alaska. Maar gezien de slechte staat van de scheepsromp is wellicht al het condensaat en alle brandstof gelekt Olierampconsulent Richard Steiner

"Gezien de slechte staat van de scheepsromp na een week van explosies en brand, veronderstel ik dat geen van de laadruimten of brandstofcompartimenten intact is gebleven, en dus is al het condensaat en brandstof gelekt", zegt Steiner.

"Zelfs indien slechts 20 procent van de lading van het schip in zee zou zijn gelekt, zou het nog steeds een hoeveelheid zijn die ongeveer gelijk is aan de rampzalige ramp met de Exxon Valdez in 1989 in Alaska", zei hij.

"Ik ken geen gevallen waarbij meer dan duizend ton condensaat in zee is beland, de meeste incidenten die we kennen zijn minder dan één ton geweest", zei hij.

Walvissen, bruinvissen, zeevogels en vissen

"Zoals met alle grote olielozingen, is tijd van essentieel belang. Zeker bij gelekt condensaat, omdat die stof zo giftig en vluchtig is", aldus Steiner.

Het zinken zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het resterende condensaat en de bunkerbrandstof van de tanker, of de zware stookolie die de motoren van het schip aandrijft, de omliggende wateren verontreinigen.

Bunkerbrandstof is de smerigste soort olie, uiterst giftig bij lekken, hoewel minder explosief. Condensaat is giftig voor mariene organismen.

De Oost-Chinese Zee staat bekend om haar rijke, hoewel al vervuilde, mariene ecosysteem, met walvissen, bruinvissen, zeevogels en vissen.

Dat het schip zonk vooraleer meer olie de kans kreeg om te verbranden was de slechtste situatie Ma Jun, directeur van het Chinese Instituut voor Openbare en Milieuaangelegenheden

Stookolie is relatief eenvoudig te bevatten, omdat de volumes lager zijn en de viscositeit ervan betekent dat het gemakkelijker is om water te extraheren. Maar zelfs kleine hoeveelheden kunnen het leven in de zee schaden.

Giftige onderwaterpluim

Dat het schip zonk vooraleer meer olie de kans kreeg om te verbranden was "de slechtste situatie", zei Ma Jun, directeur van het Chinese Instituut voor Openbare en Milieuaangelegenheden aan de krant Global Times.

In tegenstelling tot ruwe olie vormt condensaat geen traditionele oppervlaktevlek wanneer het wordt gemorst. In plaats daarvan genereert het een giftige onderwaterpluim van koolwaterstoffen die onzichtbaar zijn vanaf het zeeoppervlak.

Walvissen, bruinvissen, zeevogels, vissen en plankton die in contact komen met deze koolwaterstoffen zullen ofwel snel afsterven of letsels ontwikkelen, zoals fysiologische stoornissen, reproductiefouten en chronische ziekten.

De regio is ook een cruciale broedplaats voor veel grote vissoorten, waarvan de eieren en larven ongetwijfeld zijn blootgesteld aan de giftige stoffen.