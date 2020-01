Cécémel en Fristi krijgen papieren rietjes ADN

22 januari 2020

12u06

Bron: Belga 0 Milieu Liefhebbers van kleine brikjes Cécémel, Fristi en Joyvalle zullen hun favoriete drank binnenkort met papieren rietjes drinken. Dat meldt FrieslandCampina vandaag. De zuivelproducent zal het komende jaar in heel Europa de plastic rietjes van meer dan 100 miljoen verpakkingen vervangen door een papieren variant. De rietjes blijven voorlopig wel nog in een plastic omhulsel zitten.

FrieslandCampina wil naar eigen zeggen een voorbeeld zijn inzake duurzaamheid en vervangt daarom de plastic rietjes van alle Europese verpakkingen met een rietje. "We lopen hiermee een jaar voor op het EU-verbod op rietjes van wegwerpplastic", klinkt het. De papieren rietjes zijn van gecertificeerd papier.

“57.000 kilo”

In een eerste fase komen er papieren rietjes op de kleinverpakkingen van de eigen merken in verschillende Europese landen, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België gaat het om de merken Cécémel, Fristi en Joyvalle. De zuivelproducent gaat er prat op dat in 2021 142 miljoen rietjes vervangen zullen zijn. "Dat is ruim 23.000 kilometer en 57.000 kilo aan plastic rietjes.”



Ook de papieren rietjes zullen wel nog in een plastic omhulsel zitten. "Daarvoor is er nog geen kwalitatief en hygiënisch alternatief voorhanden. Zodra dat er is, zal FrieslandCampina ook de plastic beschermwikkels om de rietjes vervangen", zegt het bedrijf.