Californië daagt federaal milieuagentschap voor rechter na verhoging uitstootnormen jv

11 april 2018

07u15

Bron: belga/afp 0 Milieu De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Californië en de California Air Resources Board (CARB) - het agentschap van de Californische overheid dat zich bezighoudt met luchtvervuiling - dagen het federale milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) voor de rechter. Dat doen ze nadat EPA begin deze maand besliste om uitstootnormen van auto's in de VS weer te verhogen.

In een mededeling spreken procureur-generaal Xavier Becerra en CARB van een "illegale afschaffing van lang gevestigd beleid dat de grootste luchtvervuilers - zoals olieraffinaderijen en chemische fabrieken - verplicht om duurzame acties te ondernemen om hun uitstoot te verminderen", gekend als het 'Once In, Always In'-beleid dat sinds 1995 van kracht is.

Door de - onder president Barack Obama genomen - maatregel om de uitstootnormen van auto's te verlagen, weer ongedaan te maken, zet EPA het 'Once In, Always In'-beleid op losse schroeven. Een precedent stellen zou de grootste luchtvervuilers ertoe aanzetten om te "spelen met de luchtvervuilingsregels en belangrijke uitstootverminderende maatregelen vermijden".

"In plaats van de gezondheid van de hardwerkende Amerikanen als prioriteit te stellen, wil EPA-directeur Scott Pruitt grote vervuilers uit de problemen helpen. Dat is gewetenloos en illegaal", aldus nog Becerra. Hij eist daarom dat de rechtbank de afschaffing van de normen door EPA vernietigt.