Burgerinitiatief vraagt Europese Commissie om verbod op glyfosaat kv

17u17

Bron: Belga 0 AFP Betogers tegen glyfosaat in Brussel op 19 juli 2017. Milieu De Europese Commissie heeft tot 8 januari 2018 de tijd om een antwoord te formuleren op de vraag van een Europees burgerinitiatief om de onkruidverdelger glyfosaat te verbieden in de Europese Unie. Glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Roundup van Monsanto, is controversieel wegens mogelijke risico's voor de gezondheid.

Het burgerinitiatief, 'Stop Glyphosate' gedoopt, werd begin dit jaar gelanceerd en verzamelde tegen juli al meer dan een miljoen handtekeningen. Een Europees burgerinitiatief wordt door de Europese Commissie behandeld als het meer dan een miljoen handtekeningen kan verzamelen in minstens zeven lidstaten.

De Commissie heeft nu bevestigd dat het initiatief aan de criteria voldoet om behandeld te worden. Tot 8 januari volgend jaar zal de Commissie de organisatoren ontvangen en hen de mogelijkheid bieden in een publieke zitting van het Europees parlement gehoord te worden. Vervolgens zal ze een officieel antwoord voorbereiden, waarin ze een eventuele actie zal voorstellen als antwoord op de vraag van het initiatief.

In België hebben 56.068 personen de petitie ondertekend om glyfosaat in de ban te slaan. Er werden handtekeningen verzameld in 22 landen.

