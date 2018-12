Brussels Airlines is een van meest vervuilende vliegmaatschappijen ter wereld kv

Bron: Belga 0 Milieu Uit een nieuwe ranking van de Duitse milieuwaakhond Atmosfair blijkt dat Brussels Airlines bij de meest milieuvervuilende luchtvaartmaatschappijen ter wereld behoort. Volgens de ngo benut de maatschappij haar toestellen niet efficiënt genoeg, waardoor de CO2-uitstoot oploopt, staat maandag in De Standaard en Het Nieuwsblad.

De vliegtuigen van de Britse luchtvaartmaatschappij TUI Airways zijn het meest milieu-efficiënt, voor zover een vliegtuig dat überhaupt kan zijn. Brussels Airlines bengelt volgens de Atmosfair Airline Index (AAI) ergens onderaan het lijstje, op plaats 84 van de 125.

Atmosfair stelde de milieuranking op voor alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld en heeft die afgelopen weekend gepresenteerd op de VN-klimaatconferentie in Katowice. De Duitse ngo vergelijkt de CO2-uitstoot van de vluchten met het laadvermogen van het vliegtuig, en hoe efficiënt de laad- en passagiersruimte wordt gebruikt. De efficiëntiepunten die op die manier worden toegekend - in drie categorieën: lange afstand, middellang en kort - bepalen op welke plaats een maatschappij staat in de lijst.

Het Braziliaanse Latam Brasil en China West Air bekleden respectievelijk de tweede en derde plaats in de lijst. Lagekostenmaatschappijen zoals Ryanair scoren door de band genomen goed omdat zij er meester in zijn om de ruimte in het vliegtuig tot de laatste centimeter te benutten, zowel in het laadruim als in het passagierscompartiment.