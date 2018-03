Brussel wil na plastic zakjes nu ook rietjes verbieden TT

12 maart 2018

11u54

Bron: VTM Nieuws, De Standaard, Bruzz 18 Milieu De Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) denkt na over de invoering van een verbod op plastic rietjes. Die zijn op zich duurzaam en kunnen lang meegaan, maar worden al na é én keer gebruiken weggegooid, waarna ze op de afvalhoop terechtkomen.

Brussel voerde vorig najaar een verbod in op plastic wegwerpzakjes en heeft dit jaar de ambitie om 'zero afval' te produceren. Om die doelstelling dichterbij te brengen, worden de mogelijke kosten en gevolgen van een rietjesverbod nu onderzocht op het kabinet van Fremault. Rietjes kunnen lang meegaan, maar dat gebeurt in de praktijk niet.

Fremaults woordvoerster, Kathrin Jacobs, zegt aan De Standaard dat de minister wordt aangemoedigd door de positieve resultaten van de bevolking op het verbod op plastic zakjes. Ze krijgt ook de steun van het burgerinitiatief What About Waste, dat actievoert tegen niet-recycleerbaar afval.

Fremault zit deze week nog samen met What About Waste, en wil snel overleg met "een grote fastfoodketen". Ondertussen verzamelen haar medewerkers getuigenissen en ervaringen van horecazaken die de rietjes zelf al in de ban hebben geslagen.

Rietjes zouden evenwel niet overal verboden worden. In een medische context, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zouden ze nog steeds gebruikt mogen worden.