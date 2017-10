Broeikasgassen in atmosfeer stijgen sneller dan ooit 11u44

De hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer van de aarde stijgt met een recordsnelheid. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties zegt in een rapport dat in 2016 het hoogste niveau van het zogenoemde broeikasgas sinds 800.000 jaar werd bereikt.

Wetenschappers maten in 2016 een hoeveelheid van 403,3 ppm (403,3 delen van een miljoen). In 2015 werd 400 ppm gemeten. De wijzigingen in de atmosfeer van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) waren de afgelopen zeventig jaar ongekend groot. De toename wordt toegeschreven aan een combinatie van menselijke (industriële) activiteiten en El Niño, de opwarming van koel zeewater.

Klimaatveranderingen

De concentratie kooldioxide is sinds het pre-industriële tijdperk, de jaren voor 1750, enorm gestegen. Die stijging leidt tot ernstige ecologische verstoringen. De hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer zorgt voor klimaatveranderingen, schrijft het WMO. Weet de mens niet in te grijpen en de hoeveelheid broeikasgas terug te dringen, dan wordt aan het einde van deze eeuw een gevaarlijke permanente verhoging van de temperatuur op aarde bereikt. Die verhoging zal met het huidige tempo zeker uitkomen boven het maximum dat in de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is vastgelegd: streefwaarde 1,5 graad meer, maximum 2 graden meer.

Wetenschappers zeggen dat de aarde drie tot vijf miljoen jaar geleden ook zo'n hoge concentratie van kooldioxide kende. De temperatuur lag toen 2 tot 3 graden hoger dan nu en het zeeniveau lag 10 tot 20 meter hoger. Het duurt honderden jaren voor de hoge concentraties van het geurloze kooldioxide afnemen.