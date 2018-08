Broeikasgassen bereikten wereldwijd recordniveaus in 2017 kv

01 augustus 2018

17u58

Bron: Belga 0 Milieu Verschillende broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde en de klimaatverandering hebben wereldwijd recordniveaus bereikt in 2017, blijkt vandaag uit een Amerikaans rapport waaraan honderden wetenschappers hebben bijgedragen.

Volgens het jaarlijkse rapport gepubliceerd door National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en de Amerikaanse vereniging van meteorologen, laat een hele reeks indicatoren zien dat de opwarming van de aarde in 2017 is versneld door de verbranding van fossiele brandstoffen die de concentratie van deze gassen in de atmosfeer verhoogde.

Nog in 2017 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij zijn land terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs.