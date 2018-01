Britten vallen plots massaal voor herbruikbare koffiebekers Redactie

Bron: IPS 1 REUTERS Milieu In Groot-Brittannië schiet de verkoop van herbruikbare koffiebekers plots de hoogte in. Dat kan te maken hebben met een mogelijke belasting in de toekomst, maar ook met de BBC-documentaire Blue Planet II.

Verschillende Britse warenhuisketens rapporteren een plotse stijging in de verkoop van herbruikbare koffiemokken. Vaak gaat het om een verdubbeling, bij ketens als Argos zelfs een stijging met meer dan 500 procent.

De Britse media zien verschillende redenen voor de plotse stijging. Vorige week riepen parlementsleden van de milieucommissie op om een "latte-taks" te heffen op wegwerpbekertjes, nadat bekend raakte dat in Groot-Brittannië elk jaar 2,5 miljard bekertjes worden weggegooid. Ook de Britse premier Theresa May wil een belasting onderzoeken.

De winkelketens zien ook de populaire BBC-documentaire Blue Planet II als mogelijke oorzaak. Die toont de toenemende vervuiling van de oceanen en wakkert zo het milieubewustzijn van de Britten aan. Mogelijk spelen ook de kortingen een rol die consumenten in steeds meer koffieketens kunnen krijgen als ze een herbruikbare kop meenemen.

Wegwerpbekertjes vormen een groot afvalprobleem omdat ze niet eenvoudig gerecycleerd kunnen worden. Vaak gaat het om papieren bekertjes maar die bevatten een laagje polyethyleen en dat is moeilijk te verwijderen. Daardoor wordt maar 1 op 400 bekertjes gerecycleerd.

Het laatste slachtoffer in de oorlog tegen plastics zijn trouwens de rietjes en plastic roerstaafjes in de drankjes van de groep Pernod Ricard. De Franse drankengigant zal die in zijn hele business verbannen.

Pernod Ricard is eigenaar van het anijsdrankje Ricard maar ook van merken als Absolut Vodka, Ballantines en Beefeater Gin. Volgens de groep is de beslissing een gevolg van de recente wereldwijde “explosie” van rietjes “om glazen te versieren”.

“Een rietje wordt ongeveer 20 minuten gebruikt, maar heeft meer dan 200 jaar tijd nodig om af te breken in kleinere deeltjes en zal nog vaker nooit helemaal oplossen”, zegt het bedrijf in een verklaring.

Vanaf nu zullen er op alle Pernod Ricard-events geen rietjes of roerders meer gebruikt worden in de geserveerde drankjes. Ze worden vervangen door alternatieven in roestvrij staal of papier.

Vorige maand kondigde ook Diageo, de grootste producent van sterke dranken, aan om het gebruik van rietjes en plastic roerstaafjes uit te faseren.

