Britse autobanden vergiftigen India en brexit zal dit nog erger te maken LB

30 januari 2019

15u50

Bron: Guardian 0 Milieu De Britse regering gaat laks om met de eigen regels voor de export van afgedankte autobanden. Die worden massaal naar India verscheept, waar er industriële brandstof uit wordt gehaald. Dit gaat al te vaak gepaard met de uitstoot van zware metalen, benzeen, dioxines en andere kankerverwekkende stoffen.

Britse bedrijven die de banden recycleren en er funderingen voor wegen en blokken voor dijken van maken, gaan op de fles omdat de Indiase fabrieken meer betalen voor de banden. Gevreesd wordt dat de milieuvervuiling in India nog zal toenemen wanneer de Britten zich na de brexit al helemaal niet meer aan Europese regelgeving zullen hoeven te houden.

De milieucrisis in India is één van de zwaarste ter wereld. Pyrolysefabrieken, waar banden worden verwerkt, zijn daar mee verantwoordelijk voor. De Britse regering verplicht exporteurs aan te tonen dat de bestemmeling van afval in het buitenland “de standaard haalt inzake menselijke gezondheid en milieubescherming die in de EU geldt”.

Maar op die regel wordt niet toegezien. Meer nog: toen een Brits recyclagebedrijf het Britse milieuagentschap vroeg of het banden naar een Afrikaanse fabriek kon sturen “die niet beantwoordt aan Britse of Europese milieustandaarden”, antwoordde dat agentschap dat hun plan “aanvaardbaar” was “zo lang de documenten correct worden ingevuld.” In principe kan de Britse overheid hiervoor beteugeld worden onder de Europese wetgeving. De Britten lappen nu al hun eigen wetten aan hun laars ten voordele van Britse exporteurs, en dat doet de vraag rijzen hoe erg het wordt nadat ze uit de EU zijn gestapt.