Brazilië stelt nieuw plan voor regenwoudfonds voor ttr

29 mei 2020

14u10

Bron: belga 0 Milieu De Braziliaanse vicepresident Hamilton Mourão heeft een nieuw plan voorgesteld waarmee hij het Amazonefonds voor de bescherming van het regenwoud wil reactiveren en de donorlanden Noorwegen en Duitsland wil vermurwen.

"Ik heb de ambassadeurs van Duitsland en Noorwegen (...) het voorstel voor de reactivering van het Fundo da Amazônia voorgelegd", schreef Mourão op Twitter.

Apresentei aos embaixadores da Alemanha e Noruega e ao Presidente do BNDES a proposta de reativação do Fundo da Amazônia, convidando os primeiros a conhecer no terreno a #OperaçãoVerdeBrasil 2 e transmitindo a esses governos a política do Estado brasileiro para a #Amazônia. pic.twitter.com/YWuJ8yv5yY General Hamilton Mourão(@ GeneralMourao) link

Volgens het plan van Mourãos zal het comité COFA, dat voor de uitkering van het geld nodig is, weer geactiveerd worden. De rechtse president Jair Bolsonaro had het comité in april 2019 samen met andere commissies afgeschaft. Voortaan zal de omstreden minister van Milieu Ricardo Salles er niet meer in vertegenwoordigd zijn. Duitsland is voor 55 miljoen euro betrokken bij het fonds.



De Duitse ambassade in Brazilië wou niet meteen commentaar kwijt.