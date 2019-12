Braziliaanse stranden opnieuw verontreinigd door aangespoelde olievlek IB

31 december 2019

03u26

Bron: ANP 0 Milieu De stranden van de Braziliaanse staat Ceará worden opnieuw vervuild door ruwe aardolie die vanuit de oceaan aanspoelt. Het is de tweede keer in vier maanden tijd dat er een olievlek voor de kust van het noordoosten van Brazilië ligt. Waar de olie vandaan komt, is niet bekend.

De marine heeft monsters van de olie genomen om erachter te komen welk schip de olie gelekt kan hebben. Vrijwilligers zijn bezig om de stranden in de staat Ceará schoon te maken.

“Er lag veel olie op de stranden maandagochtend. Het lijkt erop dat er zelfs nog meer olie is aangespoeld dan de eerste keer dat we dit zagen in begin november’’, aldus een medewerker van een lokaal toerismebureau. Destijds spoelden tientallen met olie besmeurde dode schilpadden en een dolfijn aan op de stranden.

De stranden in het noordoosten van Brazilië zijn het toeristisch hart van het land, met onder andere ook de in ons land populaire kustplaatsen Fortaleza en Natal. Verder kennen de wateren in de regio een unieke diversiteit aan fauna, met onder meer mangroves, tropische vissoorten, waterschildpadden, dolfijnen en walvissen.

De herkomst van de vorige olievlek is ook nog steeds niet bekend. Volgens onderzoek van de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras gaat het niet om olie die in Brazilië is geproduceerd. Een Grieks schip werd korte tijd verdacht dat het de aardolie had gelekt, maar de eigenaar van die tanker ontkende de aantijgingen.

Meer over Brazilië

milieu

milieuvervuiling