Braziliaanse president Bolsonaro staat toch open voor buitenlandse hulp om Amazonebranden te blussen Peru en Colombia organiseren 'Amazonetop': "Pact smeden om woud beter te beschermen"

28 augustus 2019

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat nu toch open voor financiële hulp van buitenaf bij het bestrijden van de bosbranden. Maar het land wil zelf beslissen hoe het geld wordt ingezet. Eerder weigerde Bolsonaro nog 20 miljoen dollar aan noodhulp van de G7-landen. Peru en Colombia hebben ondertussen opgeroepen tot een topbijeenkomst met landen uit de regio over de bosbranden in de Amazone. De bedoeling is om alle maatregelen op elkaar af te stemmen en het woud beter te beschermen.

De Peruviaanse president Martin Vizcarra en zijn Colombiaanse collega Ivan Duque “zijn overeengekomen om alle staats- en regeringsleiders in het Amazonegebied samen te roepen voor een spoedbijeenkomst op zes september in Leticia en er de krachten om het Amazonewoud te beschermen te bundelen”, staat te lezen in een verklaring die na een ontmoeting tussen beide presidenten werd verspreid.

De stad Leticia, in het uiterste zuiden van Colombia, ligt pal in het Amazonewoud en aan de grens met Brazilië en Peru.

Pact en langetermijnplannen

Peru en Colombia willen op de bijeenkomst “een pact” afsluiten dat, met respect voor de soevereiniteit van alle staten, aan de ene kant de instandhouding van het Amazonegebied moet verzekeren, en aan de andere kant streeft naar een duurzame ontwikkeling en exploitatie voor de gemeenschappen die in het gebied leven.

“Het Amazonegebied is ons patrimonium en valt onder onze soevereiniteit, (maar) het is ook een long die de hele wereld ten goede komt”, verklaarde de Colombiaanse president Ivan Duque. Zijn Peruviaanse collega zei dat ook moet worden gepraat over een langetermijnplan om ontbossing te voorkomen. Hij wil meer dan beleid dat alleen is bedoeld als reactie op het “noodgeval waar omliggende landen door deze branden mee kampen”.

Het Amazonegebied wordt momenteel geteisterd door hevige bosbranden en vormt daarmee de kern van een milieucrisis en van diplomatieke spanningen tussen Brazilië en verschillende Europese landen, Frankrijk op kop.

Brazilië staat toch open voor financiële hulp van buitenaf

Inmiddels zegt Brazilië toch open te staan voor financiële hulp van buitenaf bij het bestrijden van de bosbranden. “Essentieel is dat het geld, eenmaal in Brazilië, geen gevolgen heeft voor de Braziliaanse soevereiniteit en dat het beheer van de fondsen onder onze verantwoordelijkheid gebeurt”, zegt een regeringswoordvoerder.

Een dag eerder had de kabinetchef van president Jair Bolsonaro nog bekendgemaakt dat het land de 20 miljoen dollar aan noodhulp van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden weigerde. Het aanbod van de G7 kwam er op aandringen van de Franse president Emmanuel Macron, die de voorbije dagen zwaar in botsing was geraakt met Bolsonaro. Zo pikte Bolsonaro het niet dat de Franse diplomatie de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen.

Maar volgens woordvoerder Rego Barros staat Brazilië niet lijnrecht tegenover Frankrijk. De verklaring lijkt te impliceren dat Bolsonaro zijn eerdere eis heeft laten vallen dat Macron eerst zijn ‘beledigingen’ moet terugnemen. “Het essentiële punt is dat dit geld, bij binnenkomst in Brazilië, onder controle van het Braziliaanse volk valt”, zei Barros.

Zo’n zestig procent van het Amazonewoud ligt op het grondgebied van Brazilië, maar ook Colombia, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Frans-Guyana, Suriname en Ecuador herbergen delen van het bosgebied.