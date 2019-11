Braziliaanse president Bolsonaro: “Ergste van olievlek komt nog” IB

04 november 2019

04u51

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro denkt dat het ergste van de grote olievlek in de zee bij het land nog moet komen. Dat zei de president zondag in een televisieprogramma.

"Wat tot nu toe is aangespoeld, is maar een klein gedeelte van alle olie die is geloosd", aldus Bolsonaro. "Het ergste moet nog komen.” De olie vervuilt al meer dan drie maanden stranden langs de kust van Brazilië. De olievlek ligt in de zee ter hoogte van het noordoosten van het land.

De Braziliaanse autoriteiten verdenken een Grieks schip ervan de olie geloosd te hebben. Dat zou volgens de autoriteiten, die bij de opsporing gebruik hebben gemaakt van satellietbeelden van particuliere recherchebedrijven, tussen 28 en 29 juli gebeurd zijn op zo’n 700 kilometer ten noorden van de Braziliaanse staat Paraíba in het noordoosten van het land. De onderzoekers zeggen dat 2.500 ton ruwe olie in zee terecht is gekomen, zo’n 3 miljoen liter.

Brazilië wil de eigenaren van de tanker aansprakelijk stellen voor de schade in het gebied, waar het toerisme, de lokale visserij en fauna zwaar zijn getroffen. De eigenaar van die tanker ontkent de aantijgingen echter.