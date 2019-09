Braziliaanse buitenlandminister: “Er is geen klimaatramp”



IB

12 september 2019

01u32

Bron: Reuters 0 Milieu De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo ontkende vandaag dat zijn land het Amazoneregenwoud platbrandt en zei dat “ongefundeerd alarm” over de wereldwijde klimaatcrisis de Braziliaanse soevereiniteit bedreigt.

“Er is geen klimaatramp”, zei Araujo tijdens een toespraak voor de Heritage Foundation in Washington. “Afgaande op het debat lijkt het alsof de wereld vergaat.” Volgens Araujo is er geen wetenschappelijk bewijs voor de oorzaken van de opwarming van de aarde en maken klimaatactivisten deel uit van een linkse samenzwering tegen de VS en Brazilië, waarbij de soevereiniteit van het laatste land onder druk zou staan.

De minister zegt dat de branden in de Amazone niet erger woeden dan in andere jaren en beweert dat de ontbossing in Brazilië slechts verantwoordelijk is voor 2% van de uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd zou ontbossing volgens Araujo verantwoordelijk zijn voor 11% van de totale CO2-uitstoot. “Dus zelfs als we ervan uitgaan dat CO2-uitstoot onmiddellijk effect heeft op de temperatuur, wat computermodellen níet aangeven, is Brazilië níet de schuldige.”

“Buitenlandse inmenging”

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft de internationale kritiek op zijn aanpak van de bosbranden verworpen als buitenlandse inmenging en staat erop dat Brazilië het Amazonegebied zal ontwikkelen zoals het land het zelf geschikt acht. Araujo op zijn beurt vindt dat Brazilië is afgeschilderd als “een land dat de planeet vernietigt”.

Critici van de president en zijn beleid stellen handelssancties tegen het land voor en zelfs een ‘invasie’.