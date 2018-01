Boze burgers dagvaarden Vlaanderen om alarmerende luchtkwaliteit IB

Bron: Belga 0 Hollandse Hoogte / Peter Hilz Een groep bezorgde burgers heeft het zo gehad met de "nalatigheid in de aanpak van de luchtvervuiling" dat ze besloten hebben Vlaanderen te dagvaarden. Milieu Drie jaar nadat vzw Klimaatzaak een rechtszaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de vier Bel­gische overheden, komt er binnenkort ook mogelijk een proces tegen de Vlaamse overheid.

Een groep bezorgde burgers heeft het zo gehad met de "nalatigheid in de aanpak van de luchtvervuiling" dat ze besloten hebben Vlaanderen te dagvaarden, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Initiatiefnemer Thomas Goorden zet de stap nadat afgelopen weekend was bekend geraakt dat het met de luchtvervuiling nog erger is dan gedacht, en heel Vlaanderen zich in de alarmzone bevindt. Hij slaagde er de voorbije dagen in het geschatte nodige bedrag van 10.000 euro te verzamelen met een oproep via Facebook.

Schrijver Jeroen Olyslaegers besloot 2.000 euro te doneren. "De streefdatum van de Vlaamse regering om de lucht­vervuiling weg te werken, is 2050", zegt hij. "Dat is de mensen uit­lachen. Het probleem moet kordaat worden aangepakt. Ik krijg zaterdag de Ferdinand Bordewijkprijs, een deel van mijn prijzengeld wegschenken om deze rechtszaak mogelijk te maken, leek me leuk."

