Bouwvakkers dumpen 1 ton afval in Zoniënwoud (maar worden betrapt) HR

16 september 2019

12u05

Bron: Politiezone Marlow 88 Milieu Boswachters hebben in het Zoniënwoud twee bouwvakkers betrapt terwijl die een grote hoeveelheid afval aan het dumpen waren. In totaal ging het om ongeveer 1 ton.

“Vrijdag zijn onze diensten tussengekomen ter ondersteuning van de boswachters voor het intercepteren van twee personen die bouwafval hadden gestort in het Zoniënwoud”, meldt de politiezone Marlow die instaat voor de gemeentes Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem. “Er werd in totaal één ton afval gerecupereerd”, klinkt het. “Dit antisociaal gedrag bespaarde hen nauwelijks 250 euro. Uiteraard zal de boete een stuk duurder zijn.”

Unesco-werelderfgoed

Het Zoniënwoud is een groot bos ten zuidoosten van de hoofdstad Brussel. Het is zo’n 4400 hectare groot. Een deel van het bos is zelfs erkend als Unesco-werelderfgoed.

