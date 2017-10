Bond Beter Leefmilieu: "Vlaanderen moet stookolieketels uitfaseren" ADN

11u01

Bron: Belga 0 photo_news Milieu De verkoop van stookolieketens moet op termijn stoppen, zo meent de Bond Beter Leefmilieu. De Vlaamse regering moet naast zo'n verbod bovendien werk maken van goedkopere elektriciteit en meer heffingen op fossiele brandstoffen.

BBL komt vandaag met een studie over "het afscheid van stookolie en aardgas" op de proppen voor een warmtevoorziening zonder die fossiele brandstoffen. Het energiedebat gaat vaak over windmolens of zonnepanelen, maar zelden over warmtepompen of warmtenetten, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. "De blinde vlek in het energiedebat is de uitbouw van een groene, hernieuwbare warmtevoorziening."

Volgens BBL gaat ongeveer 85 procent van het huishoudelijk energieverbruik naar verwarming en meer dan 90 procent van de huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie. Maar de milieuorganisatie stelt dat tot 2050 jaarlijks 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen om tot een nuluitstoot van CO2 te komen. Europa wil tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80-95 procent terugdringen in vergelijking met 1990.

Warmtezoneringsplannen

Om daar te geraken pleit BBL onder meer 'warmtezoneringsplannen' in de gemeenten. Zo moeten de lokale besturen al snel kunnen aangeven of een woning eerder op een collectieve installatie moet aangesloten worden of eerder een individuele installatie nodig heeft. De overschakeling van 'arm' naar 'rijk' gas in delen van het land - omdat Nederland in 2030 de gaskraan naar ons land dichtdraait - kan daarbij een sleutelmoment zijn voor de nodige investeringen.

"Hernieuwbare alternatieven als warmtepompen en warmtenetten zullen enkel doorbreken bij een verschuiving van de heffingen van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Ook moet de Vlaamse overheid dringend werk maken van een verbod op stookolieketels, om te vermijden dat bouwheren kiezen voor de meest vervuilende brandstof die geen toekomst meer heeft", vat Clarysse de studie die Kelvin Solutions uitvoerde voor BBL samen.