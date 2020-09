Bomen verliezen vroeg bladeren door droogtestress SPS

09 september 2020

13u14

Het lijkt wel alsof de herfst vroeger begonnen is. Heel wat bomen verliezen nu al bladeren. Dat is een gevolg van droogtestress, meldt Natuurpunt. Bomen zetten hun verdamping stop opdat ze niet helemaal zouden uitdrogen. In bepaalde gevallen gaan ze een deel van hun bladeren afstoten. Grootste slachtoffer zijn beuken, lindes, ruwe berken en zomereiken. Toch kunnen bomen tijdelijke periodes van stress goed overbruggen en zich herstellen wanneer de stressperiode over is.

Een groot aantal bomen vertoont symptomen die te wijten zijn aan de droogte van de afgelopen zomer(s). Bij een deel van de bomen is al een vervroegde herfstverkleuring merkbaar omdat ze bladeren afstoten door de droogte.

Bij droogtestress zullen bomen hun verdamping stopzetten opdat ze niet helemaal uitdrogen. In vergevorderde gevallen zullen ze daarom ook een deel van hun bladeren afstoten. Het stopzetten van de verdamping betekent ook het stopzetten van de groei. Ze zullen dus minder groeien in droge jaren en minder reservestoffen opslaan. Een ander effect van de droogte is dat bomen minder goed in staat zijn om ziekteverwekkers te weerstaan. Zo zullen plaaginsecten voornamelijk de verzwakte bomen aanvallen, aldus Natuurpunt.

Genetische variatie

Beuken hebben veel last van de droogte door hun oppervlakkig wortelgestel. Bovendien lijden ze ook erg onder de directe impact van zonnestraling doordat de bladeren en de schors kunnen verbranden. Lindes zijn momenteel ook al vergevorderd in hun herfstverkleuring. Ook ruwe berken staan er heel schraal bij en zomereiken kunnen veel last ondervinden van een te droge bodem.

Toch kunnen bomen tijdelijke periodes van stress goed overbruggen en zich herstellen wanneer de stressperiode over is. Een opeenvolging van verschillende stressperiodes zonder voldoende tijd voor herstel is echter nefast.

Bomen in bossen zijn over het algemeen beter gebufferd tegen de effecten van droogte door hun microklimaat. Het is eigen aan bossen dat ze vochtiger en koeler zijn. Hierdoor zijn hun overlevingskansen groter. De aanplant van zuiderse boomsoorten lijkt voorbarig en niet aangeraden. "Er is veel genetische variatie bij de inheemse boomsoorten waardoor individuen die de droogtes beter doorstaan misschien prominenter zullen worden. Bovendien zijn heel wat soorten (insecten, zwammen, vogels) net afhankelijk zijn van onze inheemse soorten.”