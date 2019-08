Bolsonaro weigert noodhulp G7 voor bosbranden Amazonegebied

27 augustus 2019

05u50

De Braziliaanse regering heeft vandaag de 18 miljoen euro noodhulp van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden in het Amazonegebied geweigerd. Dat heeft de kabinetschef van president Jair Bolsonaro bekendgemaakt.

Tijdens de G7-top in Biarritz boden de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada het zwaar getroffen Brazilië 18 miljoen euro aan hulpgeld aan. “We bedanken de G7, maar die middelen kunnen beter worden besteed aan de herbebossing van Europa’’, zo verklaarde kabinetschef Onyx Lorenzoni namens president Bolsonaro in een blogpost.

Brazilië heeft wel de hulp van Israël aanvaard, dat had voorgesteld om een vliegtuig te sturen. Het land rekent ook op de hulp van Chili en Ecuador, die mankrachten en materiaal beloofden te sturen.

Conflict met Macron

De Franse president Macron is de voorbije dagen zwaar in conflict geraakt met zijn Braziliaanse ambtsgenoot. Bolsonaro was er niet van gediend dat zijn Franse collega de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen. Volgens Macron had Bolsonaro dan weer “gelogen” over zijn milieu- en klimaatengagementen. De Braziliaanse president verweet zijn Franse evenknie op zijn beurt tot slot “een kolonialistische mentaliteit” te hebben.

Toch komt de Braziliaanse weigering als een verrassing. Minister Salles van Milieu had eerder laten weten dat de hulp zeer welkom zou zijn. Nu Bolsonaro de internationale hulp weigert, is de grote vraag of de Brazilianen genoeg geld hebben om het vuur te bestrijden. De regering wijst erop dat branden normaal zijn in de droge tijd en ontkent dat er sprake is van een abnormale situatie. Bolsonaro heeft het leger ingezet om de branden te bestrijden.

“Situatie beetje overdreven”

De Braziliaanse minister van Defensie laat intussen weten dat de bosbranden “onder controle zijn na regenval en de inzet van meer dan 2.500 militairen”. De situatie was volgens minister Fernando Azevedo e Silva “een beetje overdreven". Dat verklaarde de bewindsvoerder na een vergadering met president Jair Bolsonaro. Volgens hem kent Brazilië al verschillende jaren "pieken van branden die veel ernstiger zijn".

Volgens de minister heeft de regen in het westen van het Amazonegebied een belangrijke rol gespeeld, al wijst hij erop dat de situatie in drie deelstaten van het land nog "een beetje verontrustend" is. Het gaat onder meer over de deelstaat Rondônia aan de grens met Bolivia. De hoofdstad van die deelstaat, Porto Velho, was vandaag nog bedekt met grote rookwolken, ondanks de inzet van twee vliegtuigen. Daarnaast zijn ook tientallen brandweermannen ingezet om te strijden tegen de vlammen.

Volgens de laatste officiële cijfers zijn er dit jaar in Brazilië 80.626 branden geregistreerd. De meerderheid bevindt zich in het Amazonewoud.