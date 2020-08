Bijna de helft van onze watervoorraad wordt ‘gestolen’ AW

25 augustus 2020

15u58

Bron: Science Alert 1 Milieu Nu de zomers steeds langer duren, warmer én droger zijn, worden we met onze neus op de feiten gedrukt: de wereldwijde watervoorraad is niet oneindig. Daarom wordt er steeds omzichtiger omgesprongen met het vloeibare goed. Maar dat geldt niet voor iedereen: verontrustende cijfers tonen aan dat bijna de helft van de watervoorraad gestolen wordt.

Om precies te zijn wordt 30 tot zelfs 50 procent van de (drinkbare) watervoorraad gestolen. Water stelen? Kan dat zomaar? De onderzoekers die hun bevindingen publiceerden in het vaktijdschrift Nature Sustainability stellen dat zulke waterdiefstal voornamelijk te wijten is aan gebrekkige opsporing en sancties. Daarbij is voornamelijk de agrarische sector verantwoordelijk voor de diefstal.



Concreet betekent dat dat boeren en bedrijven water illegaal oppompen zonder dat aan te geven of ervoor te betalen. En dat is geen nieuw probleem, stellen de onderzoekers zelf. Het probleem is dat niemand erbij stilstaat dat het gebeurt. Daarom wijzen ze niet zozeer met de vinger naar de boeren en bedrijven die stelen, maar eerder naar overheden die niets ondernemen om dat te bestraffen.



“Op alle continenten komen aanhoudende watertekorten voor”, stellen de onderzoekers. “Door de klimaatverandering nemen die tekorten toe.” Daarom moet de waterdiefstal worden aangepakt: “Alleen zo kunnen we onomkeerbare schade voorkomen”.