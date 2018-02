Betalen we binnenkort een extra belasting op vlees? kv

20 februari 2018

22u06

Bron: Futurism.com, FAIRR, The Guardian 10 Milieu De vleesindustrie heeft een gigantische impact op het milieu en te veel vlees eten kan ook negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Een organisatie van beleggingsanalisten stelt daarom voor om een vleesbelasting in te voeren, in navolging van de accijnzen op tabak. Het rapport, dat in december werd gepubliceerd, wordt nu opnieuw onder de aandacht gebracht door het Wereld Economisch Forum.

Het Britse investeringsinitiatief FAIRR stelt voor om een belasting in te voeren op de consumptie van rood vlees, net zoals veel landen dat nu al doen op andere goederen die beschouwd worden als schadelijk voor de gezondheid of het milieu, zoals tabak, CO2 en suiker.

“Vleesconsumptie is een sector waar de thema’s van milieu en gezondheid overlappen,” zegt Rosie Wardle, manager investeringsbeheer bij FAIRR. “We hebben het gevoel dat iedereen het recht moet hebben op een gezond en voedzaam dieet. En idealiter draagt dat bij tot een verschuiving naar het eten van meer plantaardige eiwitten, die gezonder en beter voor de planeet zijn.” De inkomsten van de taks kunnen vervolgens aangewend worden voor gezondheidszorg, stelt Waller.

Stijging vleesconsumptie

Tussen 1961 en 2016 is de globale vleesconsumptie meer dan vervijfvoudigd en die trend zal zich naar verwachting verderzetten. Zo zal het vleesverbruik in Azië tegen 2025 naar schatting nog eens met 19 procent toenemen.

Tegemoetkomen aan de stijgende vraag brengt echter een hele reeks milieu-, gezondheids- en sociale problemen met zich mee. FAIRR wijst op de enorme hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomen bij veeteelt, hogere risico’s op diabetes type 2 en kanker en het feit dat steeds meer mensen kampen met overgewicht. Daarnaast neemt ook de resistentie tegen antibiotica toe, vormt de vleesindustrie een bedreiging voor de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van water en leidt ze ook tot bodemvervuiling en ontbossing.

Vleestaks

Wanneer er een globale consensus is dat een product schadelijk is voor de samenleving, begint meestal het debat over een mogelijke belasting, stelt FAIRR. Tot nu toe was dat al het geval voor tabak, CO2-uitstoot en suiker.

Momenteel ligt de vleestaks al op tafel in Denemarken, Zweden en Duitsland. Vooral in de eerste twee landen lijkt het voorstel op bijval te kunnen rekenen.

Vooruitdenkende investeerders bereiden zich voor op een vleestaks. Jeremy Coller, oprichter FAIRR

Lange termijn

Investeerders moeten op korte termijn niet vrezen voor de vleestaks, maar “vooruitdenkende investeerders, bereiden zich daarop voor,” aldus FAIRR-oprichter Jeremy Coller. Aangezien de international gemeenschap ernaar streeft om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te verwezenlijken, zal er immers nagedacht worden over een duurzamer voedselsysteem.

“Als beleidsmakers de echte kost van menselijke epidemieën zoals obesitas, diabetes en kanker, en vee-epidemieën zoals de vogelgriep moeten dekken, terwijl ze tegelijkertijd ook de uitdagingen van de klimaatverandering en antibioticaresistentie moeten aanpakken, dan lijkt een verschuiving van subsidiëring naar belasting van de vleesindustrie onvermijdelijk,” zegt Coller.

