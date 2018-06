Bergbeklimmers laten tonnen afval achter op Mount Everest: "Walgelijk" HR

17 juni 2018

12u27

Bron: AFP 0 Milieu Dit jaar beklommen al zo'n 600 bergbeklimmers de hoogste bergtop ter wereld. Het aantal mensen dat zich aan het avontuur waagt, blijft groeien. Maar tientallen jaren van commercieel bergbeklimmen hebben de Mount Everest omgetoverd in de hoogste vuilnisbelt ter wereld. "Het is walgelijk", zegt een sherpa. Hier liggen tonnen afval."

De honderden klimmers die de mythische berg elk jaar willen bedwingen, laten heel wat van hun uitrusting onderweg achter. Fluorescerende tenten, afgedankte klimuitrusting, lege gasflessen, ... er ligt een hele hoop rommel.

Nochtans worden er inspanningen geleverd. Alle klimmers krijgen tegenwoordig twee vuilniszakken mee. Daar moeten ze tijdens hun terugweg minstens 8 kilo vuilnis in proppen. Doen ze dat niet, dan moeten ze een boete betalen.

"Maar er is niet voldoende toezicht", zegt sherpa Pemba Dorje, die de berg al achttien keer beklom. Bovendien verdwijnt het bedrag van de boete in het niets in vergelijking met wat veel bergbeklimmers neertellen om de Mount Everest te kunnen beklimmen. Ze kiezen er dan maar voor om gewoon de boete te betalen.

Vorige maand nog haalde een 30-koppig opruimteam meer dan 8,5 ton afval bij elkaar, alleen al op de noordelijke bergflank. Milieuactivisten vrezen dat de vervuiling van de Everest ook de waterbronnen in de vallei beïnvloedt.