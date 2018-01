Belgische uitstoot broeikasgassen stijgt opnieuw: bouwsector en wegtransport boosdoeners IB

Vooral niet-industriële uitstoot vormt het probleem. België heeft zich ertoe verbonden om die tegen 2020 te beperken met 15 procent tegenover 2005. Het gaat daarbij om de uitstoot van transport, huisvesting, kantoren, landbouw, enzovoort. Milieu De uitstoot in België van broeikasgassen is weer gestegen, nadat in 2014 een historisch dieptepunt was bereikt. De bouwsector en het wegtransport zijn daarvan de oorzaak. Dat schrijft Le Soir vandaag.

De trend werd al aangegeven in september vorig jaar, toen voorlopige cijfers bekend raakten, maar ze wordt nu bevestigd door de definitieve cijfers. Die werden begin deze week overgemaakt aan de Europese Commissie.

Tussen 2014 en 2015 ging de Belgische CO 2 -uitstoot al omhoog, na jaren van een constante daling. En ook in 2016 was er weer een lichte stijging van 0,2 procent. Tegenover 1990 is de uitstoot nog steeds 19,2 procent lager, klinkt het, maar de trend lijkt dus gekeerd.

Vooral niet-industriële uitstoot problematisch

Volgens Le Soir vormt vooral de niet-industriële uitstoot het probleem. België heeft zich ertoe verbonden om die tegen 2020 te beperken met 15 procent tegenover 2005. Het gaat om de uitstoot van transport, huisvesting, kantoren, landbouw, enzovoort. Sinds 2013 zou die uitstoot zelfs lineair moeten dalen. Maar hoewel de jaarlijkse doelstelling al drie jaar gehaald werd, gebeurt dat nu voor het eerst niet. "In 2016 is er een tekort van 0,4 procent", stelt de federale overheidsdienst Leefmilieu vast.

Verwacht werd dat het missen van die doelstelling pas in 2018 zou gebeuren.