Belgisch klimaatbeleid blijft lege doos: geen strategie voor 2050 LH

11 februari 2020

11u03

Bron: De Standaard 0 Milieu Ons land dient bij Europa een klimaatstrategie voor 2050 in zonder becijferde doelstelling. De federale regering heeft niet eens een eigen bijdrage ingediend, schrijft De Standaard. Hooguit is het een opsomming van de plannen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen. Groen overweegt een wetsvoorstel om de versnippering van het beleid tegen te gaan.

De verschillende regeringen van het land krijgen volgende week woensdag een tekst ter goedkeuring voorgelegd, waarmee ons land met anderhalve maand vertraging dan toch zijn klimaatstrategie voor 2050 ­formuleert - niet te verwarren met het ­Klimaatplan voor 2030. Maar anders dan Europa vraagt, bevat het plan geen algemene ambitie voor 2050. De federale regering dient geen eigen plan in.

“De volledige Belgische broeikas­gasemissies zijn gevat door de gewestelijke emissies”, staat in de ontwerptekst voor het Overlegcomité. “Het federale niveau wenst samen te werken met de gewestelijke entiteiten en hen te ondersteunen bij hun transitie naar een klimaatneutrale maatschappij.”



Nochtans heeft de federale overheid met de fiscaliteit, de spoorwegen en de wind­molens op zee troeven in handen. De federale klimaatadministratie werkte zelfs een reeks voorstellen uit om de federale bijdrage in te vullen.

Elke regio heeft eigen plan

Het resultaat is een langetermijnstrategie waarin niet eens een becijferde doelstelling staat. Elke regio heeft een eigen plan met eigen doelstellingen, maar die zijn niet samengeteld tot een algemeen Belgisch cijfer. Een strikte opvolging en controle is er niet aan verbonden.

Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen Tinne Van der Straeten (Groen)

“De rol van de federale overheid is net om een visie voor te stellen, niet om zich ten dienste te stellen van de gewesten. Er is nood aan een plan van aanpak over het klimaatbeleid. Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen”, reageert Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). Van der Straeten denkt erover na om opnieuw een wetsvoorstel in te dienen om de versnippering op klimaatvlak tegen te gaan.