Belgisch klimaatbeleid blijft lege doos: “Geen klimaatstrategie voor 2050" LH

11 februari 2020

11u03

Bron: De Standaard, Belga 6 Milieu Federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) betwist dat België een klimaatstrategie voor 2050 zonder becijferde doelstelling indient bij de Europese Commissie. De Standaard schreef vandaag dat de federale regering niet eens een eigen bijdrage heeft ingediend en dat het enkel om een opsomming van de plannen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen gaat. Groen overweegt een wetsvoorstel om de versnippering van het beleid tegen te gaan.

De verschillende regeringen van het land krijgen volgende week woensdag een tekst ter goedkeuring voorgelegd, waarmee ons land met anderhalve maand vertraging dan toch zijn klimaatstrategie voor 2050 ­formuleert - niet te verwarren met het ­Klimaatplan voor 2030. Maar anders dan Europa vraagt, bevat het plan geen algemene ambitie voor 2050. De federale regering dient geen eigen plan in, schrijft De Standaard vandaag.

Het resultaat is een langetermijnstrategie waarin niet eens een becijferde doelstelling staat. Elke regio heeft een eigen plan met eigen doelstellingen, maar die zijn niet samengeteld tot een algemeen Belgisch cijfer. Een strikte opvolging en controle is er niet aan verbonden.

“Vermindering van 85 tot 87 procent in uitstoot”

Minister Marghem weerlegt die berichtgeving. “In tegenstelling tot wat in de pers staat, bevat het document wel degelijk een nationale doelstelling”, zegt zij. Concreet gaat het om een vermindering van 85 à 87 procent in de uitstoot van broeikasgassen, wat volgens Marghem overeenkomt met de som van de doelstellingen van de verschillende gewesten.

Dat cijfer is wel enkel van toepassing op de zogenaamde niet-ETS-sectoren (buiten het emissiehandelssysteem van de Europese Unie, nvdr) zoals transport, gebouwen of landbouw. Voor de ETS-sectoren - zware industrie zoals verbrandingsinstallaties, olieraffinaderijen of ijzer- en staalfabrikanten - geldt sinds 2013 een overkoepelende Europese doelstelling, en dus bestaat daar geen becijferde doelstelling voor op niveau van de verschillende lidstaten. De ETS-sectoren zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de Europese uitstoot.

Nationaal energie- en klimaatplan

Het federale niveau wil de klimaatambities samen met de gewesten vorm geven, benadrukt Marghem, “zoals dat ook in het kader van het nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 is gebeurd”. Dat plan werd eind vorig jaar ingediend bij de Europese Commissie.

Dat de documenten voor het klimaatplan 2050 nu al worden verspreid, vindt Marghem “betreurenswaardig”. “Die methode dient om de interfederale onderhandelingen te vergiftigen en om ons land te beschadigen op het de internationale scène.”

Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen Tinne Van der Straeten (Groen)

“De rol van de federale overheid is net om een visie voor te stellen, niet om zich ten dienste te stellen van de gewesten. Er is nood aan een plan van aanpak over het klimaatbeleid. Als ieder in zijn eigen hoek blijft zitten, kan er nooit een performante strategie komen”, reageerde Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). Van der Straeten denkt erover na om opnieuw een wetsvoorstel in te dienen om de versnippering op klimaatvlak tegen te gaan.