België is op één dag 18.000 bomen rijker SVM

02 februari 2020

13u28

Bron: Belga 0 Milieu Meer dan 1.600 vrijwilligers hebben tijdens Forest in One Day 18.000 bomen geplant in Hoeselt, Waasmunster en Tinlot. In Hoeselt werden 8.850 inheemse bomen geplant, goed voor een bos van zes voetbalvelden groot. Meer dan 600 vrijwilligers hielpen mee. Ook Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was van de partij.

In Hoeselt werd een weiland van 3,9 hectare tussen de Goosstraat en Romershoven omgevormd tot een bos met 8.850 inheemse bomen en struiken. De nodige plantgaten waren al voorzien voor de meer dan 600 vrijwilligers die vandaag naar het weiland afzakten. De inschrijvingen voor de actie moesten zelfs vroegtijdig afgesloten worden.

Voor de boomplantactie gingen Luminus en het Jane Goodall Institute Belgium in zee met Bosgroep Limburg. "We hebben 13 verschillende inheemse soorten zoals zomereik, wintereik en esdoorn geplant. Daarmee krijgt de biodiversiteit in het gebied een enorme boost", zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) als voorzitter van Bosgroep Limburg.

Demir roept op tot samenwerking om Vlaanderen groener te kunnen maken. "Het is heel belangrijk dat er ook vanuit de privésector initiatieven als deze worden genomen om nieuwe bomen aan te planten", klinkt het. "Ik verwacht dat andere bedrijven dit mooie voorbeeld volgen, want de ambitie om 10.000 hectare nieuw bos aan te planten tegen 2030 is groot. Maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren en overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.”