België geeft jaarlijks nog altijd 2,7 miljard uit aan fossiele brandstoffen

19 februari 2019

06u20

Bron: belga

De Belgische staat geeft jaarlijks nog altijd 2,7 miljard euro uit aan fiscale voordelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo stimuleert België vijf keer meer het gebruik van individuele bedrijfswagens dan het openbaar vervoer, geniet kerosine tot 210 miljoen euro aan belastingvoordelen en wordt vervuilende stookolie aangemoedigd met 1,1 miljard aan belastingvoordelen. Dat blijkt uit een onderzoek van studiebureau Climact in opdracht van WWF.

Een Belgisch huisgezin met een bedrijfswagen geniet gemiddeld van 493 euro per maand aan belastingvoordelen, terwijl de Belgische staat maar 94 euro per maand uitgeeft aan het openbaar vervoer. Dat voordeel begunstigt volgens het onderzoek slechts 13 procent van de Belgische huishoudens. "Het legt tegelijk een onhoudbare druk op de samenleving: het vergroot de CO2-uitstoot, maakt een belangrijk deel uit van het mobiliteitsprobleem en kost veel extra geld aan de volksgezondheid, door de slechte luchtkwaliteit en de sedentaire levensstijl die het veroorzaakt", benadrukt Sofie Luyten van WWF België.

Kerosine, de brandstof die de luchtvaart in de lucht houdt, wordt niet belast, in tegenstelling tot treinen en wegvervoer. Het gaat volgens het onderzoek om een belastingvoordeel van 210 miljoen euro. "Dit belastingvoordeel moedigt burgers aan te vliegen in plaats van de trein te nemen, zelfs voor relatief korte afstanden, terwijl dergelijke vluchten per kilometer meer verbruiken dan voor lange afstanden. Een retourvlucht Brussel-Nice per vliegtuig kost gemiddeld 120 euro, tegen 290 euro per trein. Op middellange afstanden is de trein vandaag een echt alternatief en dat verdient meer dan één duwtje in de rug", zegt Luyten.

Stookolie

Stookolie, volgens WWF één van de meest vervuilende brandstoffen, wordt vandaag nog altijd gesubsidieerd met 1,1 miljard euro aan belastingvoordelen. Daartegenover staat slechts 325 miljoen euro aan renovatie- en isolatiebonussen. Per huishouden is er dus 3,5 keer meer overheidssteun voor stookolie dan voor renovatie en isolatie.

Dit onderzoek toont volgens WWF aan dat het bestaande belastingbeleid de Belgen aanmoedigt om fossiele brandstoffen te blijven verbranden. "Burgers willen concrete en effectieve maatregelen voor het klimaat. Het is tijd voor de politieke wereld om hen te horen en hun verantwoordelijkheid te nemen door de publieke steun aan fossiele brandstoffen uit te faseren. We roepen politieke en economische actoren op om samen de oplossingen te creëren en polarisatie achter ons te laten. In plaats van een probleem, kan klimaat een opportuniteit zijn om jobs te creëren, sociale ongelijkheden weg te werken en innovatie aan te moedigen", aldus Luyten.