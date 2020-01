België bij slechte leerlingen voor hernieuwbare energie in Europa ttr

23 januari 2020

12u08

Bron: belga 3 Milieu Hernieuwbare bronnen waren in 2018 goed voor 9,4 procent van het energieverbruik in België. Dat is veel minder dan het EU-gemiddelde van 18 procent en nog ver verwijderd van de doelstelling van 13 procent in 2020, zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Eurostat.

Terwijl Zweden met 54,6 procent veruit het hoogste aandeel hernieuwbare energie heeft, zit België bij de EU-landen met het laagste aandeel. Alleen Nederland (7,4 procent), Malta (8 procent) en Luxemburg (9,1 procent) halen nog minder.

Van de 28 EU-lidstaten hebben er al twaalf hun nationale target gehaald: Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Italië, Letland, Litouwen, Cyprus, Finland en Zweden.

Klimaatambities

Dat België niet op schema zit voor de Europese klimaatambities is al langer duidelijk. De Morgen berichtte gisteren dat de uitstoot van broeikasgassen in 2018 een lichte toename kende in ons land. België zal met de huidige beleidsmaatregelen de CO2-uitstoot tegen 2030 slechts met 13,3 procent reduceren, 21,7 procentpunten minder dan de beloofde inspanning van min 35 procent (ten opzichte van 2005). Nederland, dat zich engageerde voor 36 procent, kwam in datzelfde rapport slechts 3,6 procentpunten tekort.

“Om onze ambities te halen zouden we een jaarlijkse daling van 2 à 3 procent moeten kennen, voor het klimaat is dat idealiter zelfs 4 à 5 procent”, verduidelijkt Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu. Dat we blijven aanmodderen lijkt vooral te wijten aan de transportemissies – “meer vracht, meer SUV’s, meer kilometers” – en de uitbouw van hernieuwbare energie die op een laag pitje blijft. Ook inzake energie-efficiëntie is de ambitie volgens Europese Commissie te laag.