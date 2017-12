Belg wil af van kerncentrales maar energieprijs zal sowieso minstens met 40 procent stijgen jv

07u57

Bron: belga 7 ANP Milieu Uit een enquête van de vier ministers van Energie blijkt dat drie op de vier Belgen tegen kerncentrales zijn. Johan Albrecht (UGent) analyseerde samen met denktank Itinera vier mogelijke scenario's om uit kernenergie te stappen. Blijkt dat de prijs van energie in 2030 hoe dan ook tussen 40 en 100 procent hoger zal liggen dan vandaag. Bovendien zal bij een sluiting van de kerncentrales ook de CO2-uitstoot tegen dan stijgen met 48 tot 78 procent.

De vier ministers van Energie hebben in oktober een onlinebevraging gedaan bij 30.000 Belgen over het klimaat. Daaruit blijkt dat de Belg tegen kerncentrales is, een verbod op benzine- en dieselwagens wil en vooral wacht op politieke moed, wil, langetermijnvisie, stabiliteit en duidelijke doelstellingen van de politici willen die de energietransitie laten slagen, schrijft De Morgen.

Drie op de vier respondenten zien liever geen kern-of gascentrales meer. Hernieuwbare energie is voor acht op de tien Belgen de toekomst. Mocht er zich daardoor een bevoorradingsprobleem voordoen dan toont bijna de helft van de respondenten zich bereid om zijn verbruik te verminderen.

Bereid meer te betalen

De bevolking wil dat er snel werk wordt gemaakt van de energietransitie. De grote meerderheid is zelfs bereid om daarvoor meer te betalen.

Volgens de huidige wetgeving moeten de kerncentrales hun deuren sluiten in 2025. Ons land zal vanaf dan afhankelijk zijn van hernieuwbare energie, traditionele centrales en mogelijk import uit het buitenland.

Johan Albrecht onderzocht vier scenario's om het einde van de kernenergie op te vangen. Als alle kerncentrales, zoals voorzien, sluiten, kan de CO2-uitstoot stijgen met 48 tot zelfs 72 procent. "Het capaciteitsverlies van de kerncentrales moet immers worden goedgemaakt met de bouw van bijkomende gascentrales. Andere alternatieven, zoals zon- en windenergie, zijn weersafhankelijk en kunnen de vraag niet volgen."

Prijsstijging onvermijdelijk

Elk scenario heeft een negatieve impact op de prijs van energie. Die zal voor gezinnen en bedrijven in 2030 tussen 40 en 100 procent hoger liggen dan vandaag, concludeert het onderzoek.

Uit de online klimaatbevraging blijkt ook nog dat het wagenpark moet vergroenen. Zeven op de tien bevraagden wil dat er een verbod komt op benzine- en dieselauto's en dit ten laatste tegen 2040. Daarnaast moeten de alternatieven gestimuleerd worden: acht op de tien eisen investeringen in het openbaar vervoer en in fietspaden.

ANP