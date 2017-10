Belg rijdt dwars door VS met zonnefiets kv

23u55 8 Leentje De Leeuw Michel Voros bij zijn vertrek in Chicago. Milieu Michel Voros, een 53-jarige ingenieur uit Limal bij Waver, is vandaag begonnen aan de uitdaging van zijn leven. Hij wil de 3940 kilometer lange Route 66 op een zestigtal dagen afleggen met een e-bike op zonne-energie.







Michel begon vandaag in Downtown Chicago aan de eerste etappe van zijn reis. Door de drukke binnenstad reed hij naar de Route 66: de historische snelweg tussen Chicago en Los Angeles die hij de komende twee maanden zal afrijden.

Groene energie

Michel werkte zes jaar aan zijn e-bike: de fiets is verbonden met een reusachtig paneel zonnecellen van 600 Watt. Die zorgen ervoor dat de fiets een snelheid van 32 kilometer per uur haalt. Michel wil zo bewijzen dat de opties om ons op een natuurlijke manier te verplaatsen binnen handbereik liggen.

Zijn tocht is niet alleen een fysieke en technische uitdaging. Michel hoopt op die manier ook nieuwe mensen te ontmoeten en zijn avontuur met hen te delen. Wie de uitdaging aandurft, wordt overigens uitgenodigd om een eind met hem mee te fietsen. En ondertussen zamelt hij ook nog geld in voor het goede doel: de Willie Dixon's Blues Heaven Foundation die jonge bluesmuzikanten ondersteunt en ook bijstand verleent aan oudere bluesartiesten.



Sowieso is Michel niet helemaal alleen tijdens zijn trip. Zijn vrouw Laure zit in een van de twee volgwagens. Daarnaast krijgt hij ook het gezelschap van een filmploeg, een goede vriend en een radiojournalist.

Leentje De Leeuw Michel Voros

Via Facebook kan je de avonturen van Michel volgen. Wie hem en de Blues Heaven Foundation wil steunen, kan dat via de crowdfundingpagina.

Leentje De Leeuw Michel (links) bij zijn vertrek in Chicago. Bij hem twee medewerkers van de Willie Dixon Blues Foundation, zijn vrouw laure en de Belgische ere-consul Paul Van Halteren (uiterst rechts).