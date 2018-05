Bekendste strand van Thailand heeft zélf vakantie nodig: vanaf morgen gaat het vier maanden dicht om zich te herstellen HA

31 mei 2018

19u57

Bron: Business Insider 0 Milieu Een van de beroemdste stranden van vakantieparadijs Thailand krijgt vanaf morgen zelf vier maanden rust. Maya Bay, die wereldwijd bekendheid verwierf door de film 'The Beach', gaat zodanig gebukt onder het bezoek van hordes toeristen dat het zelf een adempauze nodig heeft.

In februari schreven we al dat de Thaise autoriteiten de baai op Koh Phi Phi zouden sluiten. Vanaf morgen is het zover en kunnen toeristen een uitstap naar de paradijselijk plek van hun vakantieplanning schrappen. Het strand en haar omgeving worden vanaf dan verboden terrein voor vakantiegangers. Vanaf 30 september zijn zonnekloppers er opnieuw welkom. De zeeboezem krijgt zo vier maanden de tijd om weer op zijn effen te komen.

Times Square

Het is de eerste keer dat Maya Bay figuurlijk de deuren sluit voor toeristen. Die liggen zelf aan de basis van de drastische beslissing van de Thaise autoriteiten eerder dit jaar. Sinds de tranentrekker 'The Beach', met onder andere Leonardo DiCaprio, in 1998 op het grote scherm verscheen, belandde de baai op de bucketlist van menig reiziger. Honderdduizenden toeristen bezochten sindsdien de plek. En dat heeft zijn sporen nagelaten.

Het strand ziet er in werkelijkheid bijlange niet uit zoals in de film. Integendeel: drommen toeristen, afval en lawaaierige boten domineren het decor. "In de film ziet het er allemaal zeer rustgevend uit. Je ziet er geen kat en zou denken dat je helemaal alleen op de wereld bent. Maar wanneer je er aankomt, lijkt het wel alsof je je te midden van Times Square in New York bevindt", liet toeriste Lara Vogelsberg (23) optekenen bij de BBC.

Om de inham de kans te geven zich te herstellen van de aanhoudende stroom toeristen gaat het strand dus dicht van 1 juni tot 30 september, zo beslisten de autoriteiten in Thailand. "We hebben een prachtig land, maar we moeten onze natuur beschermen", zegt de Thaise milieubepleiter Thon Thamrongnawasawat. "We beschikken over informatie die bewijst dat de boten met toeristen écht een invloed hebben op het koraalrif in de baai."

Toeristisch seizoen

De sluiting moet de fauna en flora in Maya Bay een duw in de rug geven om weer op krachten te komen. Het gaat niet om een definitieve maatregel. Vanaf eind september, wanneer het toeristische hoogseizoen begint, een belangrijke bron van inkomsten voor Thailand, kunnen reizigers de idyllische plek weer gaan aanschouwen. "We sluiten het strand niet voor altijd af, maar we moeten iets doen om onze zee te redden. En we beginnen daarvoor bij Maya Bay", besluit Thamrongnawasawat.