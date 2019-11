Bekende beschermer Amazonewoud vermoord door illegale houtkappers IB

03 november 2019

05u56

Bron: AD.nl 0 Milieu In de Braziliaanse Amazonestaat Maranhao is de bekende Braziliaanse indianenleider en Amazone-beschermer Paulo Paulino Guajajara doodgeschoten door illegale houtkappers. Een andere indianenleider, Laércio Souza Silva, raakte gewond.

Guajajara werd in zijn hoofd geraakt toen het tweetal vrijdag in een hinderlaag van vijf illegale houtkappers terechtkwam en werd beschoten in het indianengebied Araribóia. Ook een van de aanvallers kwam om het leven bij de schotenwisseling.

De Guajajara’s vormen met zo’n 20.000 leden een van de grootste indianenstammen van Brazilië. In 2012 begonnen ze met twee andere stammen in het Araribóia-gebied de beschermingsbeweging ‘Guardioes da Floresta’ (Beschermers van het Woud). De groep wil het natuurgebied van de Amazone beschermen en illegale landverovering, houtkap en bosbranden tegengaan.

Gewild doelwit van illegale houtkappers

Het gebied Araribóia is een gewild doelwit van illegale houtkappers en landveroveraars, die vaak geweld gebruiken tegen natuurbeschermers. De laatste jaren zijn meerdere ‘Beschermers van het Woud’ vermoord, onder wie drie uit Arabóia.

De vermoorde indianenleider was een van de kopstukken van de beweging. “Ik ben soms bang, maar we moeten ons hoofd omhoog houden en iets doen. We zijn hier om te vechten”, zei hij eerder dit jaar tegen het persbureau Reuters. “Er is zoveel vernietiging van de natuur, gezonde bomen met hout zo hard als staal worden gekapt en meegenomen. We moeten dit leven beschermen voor de toekomst van onze kinderen”, zei hij verder.

Kritiek

De Braziliaanse president Bolsonaro krijgt veel kritiek van inheemse stammen en natuurbeschermingsorganisaties omdat hij te weinig zou doen aan de illegale activiteiten in de Amazone en de indianenstammen niet genoeg bescherming biedt. Bolsonaro wil liefst minder beschermde indianengebieden in de Amazone en wil het gebied meer economisch ontwikkelen. Hij heeft regelmatig steun betuigd aan illegale houtkappers, terwijl hij niet-gouvermentele beschermingsorganisaties bekritiseert en fors heeft bezuinigd op de budgetten van Braziliaanse milieu-instanties die moeten toezien op bescherming en controle in het Amazonegebied.

