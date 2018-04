Australië legt half miljard op tafel voor herstel van Great Barrier Reef kv

29 april 2018

07u00

Bron: Reuters, Belga 0 Milieu De Australische overheid zet 500 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 312 miljoen euro) opzij om het Great Barrier Reef te redden van de totale vernietiging. De fondsen moeten de waterkwaliteit rondom het rif helpen opkrikken en het koraal beschermen tegen zeesterren. De overheid maakte het nieuws vandaag zelf bekend. "Het gaat om de grootste investering uit de geschiedenis", luidt het.

De Amerikaanse minister van Energie Josh Frydenberg zei vandaag in een televisie-interview dat een deel van het geld rechtstreeks naar boeren zou vloeien, opdat zij hun landbouwmethodes zouden aanpassen "om te garanderen dat het rif niet langer te kampen zal hebben met de afvoer van grote hoeveelheden sediment, stikstof en pesticiden die zo schadelijk zijn voor het koraal en die helpen bij de voortplanting van doornenkronen (een soort zeester met doornachtige stekels)."

Bedreigingen

De koraaletende doornenkronen zijn aan een opmars bezig en hebben al grote delen van het rif vernietigd. In januari werd er al een grote ruimingsactie van de dieren voorzien.

Daarnaast is ook de afwatering van suikerrietboerderijen en veehouderijen erg vervuilend en schadelijk voor het koraal. "Het sediment verstikt het [koraal] gewoon, terwijl de meststoffen ervoor zorgen dat algen het koraal wegconcurreren", zegt Bradley Opdike, zeewetenschapper aan de Australian National University.

Werelderfgoed

Het Great Barrier Reef, het spectaculairste koraalrif ter wereld, beslaat een oppervlakte van 348.000 vierkante kilometer en werd in 1981 geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed. UNESCO overwoog vorig jaar om het rif te klasseren als "bedreigd", maar zag daar uiteindelijk vanaf om de Australische regering de vernedering te besparen en om het toerisme in het land geen schade te berokkenen.

Frydenberg wees zondag nog op het belang van het rif voor de Australische economie, vooral op vlak van toerisme. Het levert 64.000 jobs op en brengt jaarlijks 6,4 miljard Australische dollar (4 miljard euro) in het laatje.

Sceptisch

Hoewel de meeste wetenschappers enthousiast zijn over het nieuws, vragen sommigen zich af of de extra middelen enig verschil kunnen maken.

Volgens Jon Brodie, professor aan het Kenniscentrum voor Koraalrifstudies aan de James Cook University zijn de middelen gewoon een verlenging van de bestaande, mislukte programma's. "Het werkt niet. Het bereikt geen grote verbeteringen op vlak van waterkwaliteit", vertelde hij aan Reuters.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop wijst erop dat Australië wereldleider is op vlak van beheer en bescherming van het rif. Het Reef 2050 Plan van de regering is goedgekeurd door het Werelderfgoedcomité van UNESCO als de standaard voor de rest van de wereld, haalt ze aan. "Ze kijken naar Australië om de technische expertise, het wetenschappelijk onderzoek en het beste praktijkmanagement van koraalriffen aan te leveren en dat is wat we doen", aldus Bishop.