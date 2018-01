Australië investeert 40 miljoen euro om koraalriffen in Great Barrier Reef te redden SVM

22 januari 2018

11u33

Bron: Belga 0 Milieu Australië gaat 60 miljoen Australische dollar (bijna 40 miljoen euro) investeren in de redding van de koraalriffen in het Great Barrier Reef. Dat heeft de overheid vandaag aangekondigd.

Het grootste deel van het geld gaat naar initiatieven die landbouwers stimuleren om te voorkomen dat vervuilende producten in het water terechtkomen. Een deel van de middelen wordt ingezet om de uitbraak van koraaletende zeesterren (doornenkronen) tegen te gaan.

Verbleking van koraal

"De regering-Thurnbull zal het eerste onderzoek ooit steunen over de levensvatbaarheid van het Great Barrier Reef en de 64.000 jobs die verbonden zijn aan de gezondheid van het rif", aldus de regering in een persbericht. Zes miljoen dollar (3,9 miljoen euro) zal geïnvesteerd worden in onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's rond de restauratie van het rif. Vijf miljoen gaat onder meer naar vroegtijdige waarschuwingssystemen om de verdere verbleking van koraal tegen te gaan.

Het Groot Koraalrif voor de noordoostkust van Australië wordt sinds 2016 getroffen door verbleking van het koraal. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat die verbleking twee jaar na elkaar plaatsvond. Het Great Barrier Reef is de grootste groep koraalriffen ter wereld, met een oppervlakte die groter is dan Italië. Het is een van de belangrijkste toeristische attracties van Australië en brengt 6,4 miljard dollar (4,2 miljard euro) per jaar in de schatkist.

"Niet voldoende"

Volgens milieuorganisaties is het plan van Turnbull niet voldoende om het rif te redden aangezien er geen extra inspanningen worden gedaan om uitstoot van schadelijke stoffen en de klimaatverandering tegen te gaan. Zo is Australië een van de grootste exporteurs van steenkool ter wereld, de uitstoot van CO2 per capita is bij de hoogste ter wereld.

Vorig jaar kon Canberra nog vermijden dat het rif terechtkwam op de Unesco-lijst van bedreigde natuurgebieden. Dat kwam omdat de regering toen beloofde om 1,6 miljard euro te investeren in de bescherming en het beheer van het rif.