Antwerpse ondergrondse warmtepuzzel krijgt 15,9 miljoen euro Vlaamse steun sam

24 juli 2018

23u39

Bron: belga 2 Milieu Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft 15,9 miljoen euro toegekend aan het project Backbone Zuid, een warmtenet dat een woontoren in Antwerpen-Zuid zal verbinden met de afvalverbrandingsoven ISVAG. "Het is de ambitie om de hele stad met restwarmte te verwarmen", zegt de minister.

Met Backbone Zuid komt er een warmtetracé tussen de verbrandingsoven van afvalverwerker ISVAG, langs de Boomsesteenweg in Wilrijk, naar de nieuwe wijk op het Antwerpse Zuid. Op Nieuw Zuid is al een warmtenet, dat momenteel wordt gevoed door aardgas. Dankzij Backbone Zuid zal worden overgeschakeld op restwarmte die vrijkomt bij afvalverbranding.

De getransporteerde warmte zou ongeveer 75 GWh per jaar bedragen. Veertig procent daarvan zal gaan naar woningen uit de buurt, zestig procent is voor enkele bedrijven die ook aansluiten op het net.

De ambitie van minister Tommelein is een ondergrondse ruggengraat waar kleinere netten in de stad op aangesloten worden. De verbrandingsoven van Indaver, in het noorden van de stad, zou op termijn ook deel kunnen worden van het netwerk. "Het potentieel van restwarmte in Antwerpen is groot", zegt de minister. "Met deze steun helpt de Vlaamse overheid de ondergrondse warmtepuzzel te leggen."