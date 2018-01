Angst voor grootste milieuramp ooit door 'onnodige botsing' Gebren van 't Hof

16u59

Bron: AD.nl 108 REUTERS De Sanchi vervoerde een lading, die verandert in lichtontvlambaae gas, wanneer het in aanraking komt met zeewater. Milieu Voor de kust van China staat een olietanker in lichterlaaie na een botsing met een vrachtschip. Volgens een expert is er "geen enkel excuus voor dit ongeluk", dat volgens natuurbeschermers kan uitdraaien op een van de grootste milieurampen ooit.

Met man en macht proberen hulpdiensten de verwoestende brand op de olietanker Sanchi te bestrijden. Gevreesd wordt dat het schip zal exploderen.

Zaterdag kwam de olietanker in botsing met een vrachtschip, waarna brand uitbrak. Vanwege de giftige zwarte rook en het slechte weer is het vuur moeilijk te bestrijden.

Gevreesd wordt voor een van de ergste milieurampen ooit op zee. ,,We zijn erg bezorgd over de gevolgen voor het zeeleven in het gebied'', schrijft Greenpeace. De laatste ramp van deze omgang was in 1991, toen voor de kust van Angola meer dan 200.000 ton olie uit een tanker weglekte.

Marineschepen van China, Zuid-Korea en de VS zoeken voor de Chinese kust naar de opvarenden van de tanker, 30 Iraniërs en twee mannen uit Bangladesh. Tot dusverre is het lichaam van één opvarende geborgen.

De supertanker voer ten oosten van Sjanghai tegen het vrachtschip CF Chrystal uit Hongkong. De 21-koppige bemanning van dat met graan beladen schip is in veiligheid gebracht.

Reactie met zeewater

De 274 meter lange olietanker Sanchi was vanuit Iran op weg naar Zuid-Korea. Het schip vervoerde 136.000 ton aan condensaat, een zeer lichte vorm van aardolie. Dat staat ongeveer gelijk aan een miljoen vaten, die grofweg 50 miljoen euro waard zijn.

Hulpverleners zijn als de dood dat het schip explodeert. Weglekkend condensaat gaat een chemische reactie aan met het zeewater, waardoor licht ontvlambaar gas ontstaat, waarschuwt het Chinese ministerie van Transport.

AFP Hulpverleners proberen de brand op de olietanker Sanchi onder controle te krijgen, maar het schip dreigt te exploderen.

Het is onduidelijk waarom de twee schepen elkaar raakten. "In tijden van waarschuwingssystemen, radar en identificatietechnieken zouden twee enorme schepen als deze niet met elkaar in botsing mogen komen", zei scheepvaartexpert Simon Boxall tegen de nieuwszender ABC. "Zeker omdat de schepen niet in een nauw kanaal voeren, maar gewoon op open zee en er geen navigatiebeperkingen golden. Er is geen enkel excuus voor dit ongeluk."

De botsing vond plaats in een drukbevaren gebied. Sjanghai is een van de grootste havens ter wereld en er is veel verkeer in de monding van de Yangtze. Vanwege de groeiende scheepvaart geldt dit deel van de Oost-Chinese zee ook wel als de 'nieuwe Bermudadriehoek.' Alleen al in 2016 gingen er zeker 33 schepen verloren, blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in de Duitse krant Die Welt. "Veel scheepsongelukken gebeuren doordat vaartuigen slecht zijn onderhouden of te zwaar zijn beladen. Vooral in Azië is er onvoldoende toezicht op het naleven van de veiligheidseisen."