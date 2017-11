Bebat Gesponsorde inhoud An Lemmens: “In een tweede leven verhuis ik naar het buitenland” Droom jij soms ook van een tweede leven waarin je de kans krijgt om nog meer dromen waar te maken? Radio- en tv-presentatrice An Lemmens is erg blij met het leven dat ze nu leidt, maar weet ook heel goed wat ze met zo’n tweede verblijf op deze wereldbol zou doen. Aangeboden door Bebat

We gaan even terug in de tijd. De jonge An Lemmens studeert nog en verkoopt sportschoenen om haar studies te betalen, wanneer ze bij toeval ontdekt wordt door de mensen van muziekzender TMF, die haar prompt tot vj bombarderen. Sindsdien is ze niet meer van ons televisiescherm weg te branden.

Klinkt als een droom, en toch zou ze geen nee zeggen tegen een tweede leven. “Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn carrière toen zo onverwachts uit de startblokken schoot, maar ik droom ook nog van andere professionele uitdagingen. Niet dat ik in een tweede leven zaken zo anders zou aanpakken. Mijn leven nu is een gevolg van keuzes die ik ooit gemaakt heb en ik heb nooit spijt van zaken die ik niet meer kan veranderen. Al zou ik mijn keuzes in mijn tweede leven wel minder laten beïnvloeden door wat anderen gelukkig maakt en iets meer rekening houden met mezelf. Een egoïst zou ik niet worden, maar naarmate ik meer jaren op de teller heb staan, begrijp ik steeds beter dat ik alleen aan mezelf verantwoording moet afleggen.”

“Kan ik in mijn tweede leven nog iets aan mezelf veranderen? Ik droom ervan om wat rustiger te zijn. Ik maak me nog steeds snel druk over dingen en besef dan achteraf dat dat totaal geen zin had. Tegelijkertijd zou ik wat meer mensenkennis en minder naïviteit willen hebben. Alhoewel: naïviteit kan ook een mooie eigenschap zijn, niet?”

“En bovenal droom ik ervan om een tijd naar het buitenland te trekken. Een paar vriendinnen van me namen na hun studies een sabatjaar om te kunnen reizen. Ik heb dat toen niet gedaan, maar zodra ik niet meer gebonden ben aan mijn werk of de schoolplicht van mijn dochter, moet het ervan komen. Ik wil nog zoveel ontdekken en het lijkt me ook heerlijk om in een land te wonen waar nog ruimte is voor mens én dier of waar ze er een totaal andere levensvisie op nahouden. Na mijn studies ‘prikte’ het wel toen ik die vriendinnen zag vertrekken, maar tegelijkertijd geloof ik: ik krijg nog genoeg kansen om die droom te realiseren.”

