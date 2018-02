Amsterdamse supermarkt heeft eerste plasticvrije afdeling ter wereld LB

28 februari 2018

17u46

Bron: Guardian, De Westkrant 0 Milieu De supermarkt Ekoplaza in Amsterdam opent vandaag een afdeling met alleen plasticvrije producten. Volgens de initiatiefnemers is het de eerste supermarkt ter wereld zonder plastic verpakkingen.

In die bijzondere afdeling zijn nu bijna 700 plasticvrije producten te koop: van vlees, rijst, sauzen en zuivel tot chocolade, ontbijtgranen, yoghurt, vers fruit en groenten. Initiatiefnemer is de internationale milieugroep A Plastic Planet.

Composteerbare materialen

Ekoplaza heeft 74 winkels in Nederland. De bedoeling is dat alle filialen onder de noemer van Ekoplaza Lab dit jaar nog zo’n plasticvrije zone krijgen. Ekoplaza neemt het voortouw in de supermarktwereld om de milieu-impact door het gebruik van plastic in de voedingsmiddelenindustrie en detailhandel terug te dringen. De producten zijn voorzien van een Plasticfree-label.

Erik Does, CEO van Ekoplaza: "Dit is een belangrijke stap naar een betere toekomst voor onze voeding. We weten dat onze klanten het beu zijn dat producten onder lagen plastic zitten. Plasticvrije rayons bieden ons de kans om composteerbare biomaterialen te testen die een milieuvriendelijk alternatief vormen voor plastic verpakking".