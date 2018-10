Amerikaans plastic afval massaal naar ontwikkelingslanden gestuurd na Chinese ban TT

05 oktober 2018

09u25

Bron: The Guardian, Greenpeace 5 Milieu De import van Amerikaans plastic afval is de eerste zes maanden van dit jaar fors toegenomen in ontwikkelingslanden in Zuid-Oost-Azië. Volgens Greenpeace dumpt de VS zijn afval in de armere landen, omdat China weigert het nog langer te aanvaarden.

China besliste eind vorig jaar zijn deuren te sluiten voor "buitenlands afval". Het land was tientallen jaren lang de grootste importeur van plastic: zo nam het sinds 1992 zo'n 45 procent van alle afval wereldwijd op, om het te verwerken. De Verenigde Staten stuurden in 2017 bijvoorbeeld 70 procent van al hun plastic afval naar China en Hong Kong.

De drastische beslissing om daar mee te stoppen blijkt nu grote gevolgen te hebben voor andere landen in de regio. Uit cijfers van het Amerikaanse handelsbureau blijken vooral armere landen als Maleisië, Thailand en Vietnam het slachtoffer te zijn.

Terwijl China en Hong Kong in de eerste zes maanden van 2017 samen nog meer dan 637.000 ton plastic afval opnamen, is dat cijfer in dezelfde periode van dit jaar gedaald tot 'amper' 90.000 ton. De export naar Thailand daarentegen nam toe van 4.000 ton naar meer dan 91.000 ton, een toename van 1.985 procent. Maleisië zag vorig jaar 42.000 ton Amerikaans plastic binnenkomen, dit jaar meer dan 157.000 ton.

De totale export van plastic afval is wereldwijd wel fors gedaald, omdat de wereldwijde afzetmarkt door de Chinese beslissing gewoon veel kleiner is geworden. Ook andere westerse landen worstelen met de vraag waar ze hun afval naartoe kunnen sturen.

Protest

Greenpeace klaagt met de studie aan dat de VS hun afval proberen te dumpen in landen waar er weinig wettelijke normen zijn om het plastic op een milieuvriendelijke manier te verwerken. "In plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, buiten Amerikaanse bedrijven de ontwikkelingslanden uit die geen regels hebben om zichzelf te beschermen", aldus John Hocevar, campagnedirecteur van Greenpeace USA.

Volgens Hocevar wordt door de Chinese beslissing niet langer op te draaien voor buitenlands afval nu pas duidelijk hoe groot de wereldwijde plastic-crisis is. "We produceren allemaal samen een gigantische berg plastic materiaal waarvan we niet langer weten wat we er achteraf mee moeten doen", nu het niet meer naar China versleept kan worden

In de landen waar de import van plastic toeneemt, groeit ook het protest sinds de Chinese beslissing. Thailand denkt na over een gelijkaardig verbod, Vietnam besliste in mei zijn havens al voor twee weken te sluiten na de massale stijging.