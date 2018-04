Als je dan vlees eet, eet dan de dubbeldoelkoe Een pleidooi voor de 'andere koe' Marcel Maassen

09 april 2018

14u55

Bron: Volkskrant 0 Milieu Om de wereld te redden via je bord hoef je echt geen vegetariër te worden, betoogt matig vleeseter Marcel Maassen uit Nederland. Zijn oplossing heet melkkoe.

Jarenlang heb ik fanatiek plastic gescheiden van het andere afval. Geen enkele onachtzaamheid van mijn gezinsleden op dat punt heb ik door de vingers gezien, met eindeloze discussies ten gevolg. Totdat het Centraal Planbureau in oktober vorig jaar daar een eind aan maakte: 'gescheiden inzameling van plastic is zinloos', zo werd in de media geconcludeerd.

Het was de zoveelste deuk in mijn geloof dat ik met mijn dagelijkse doen of laten enige - positieve - invloed had op milieu en klimaat. Misschien was de aarde gewoon reddeloos verloren. Maar enkele weken later zag ik een oude Netflix-hit Cowspiracy die mij duidelijk maakte dat ik juist veel kon doen om de wereld te redden: stoppen met vlees eten. Zo simpel lag de zaak, vlees eten bleek in deze documentaire de bron van nagenoeg alle kwaad. Jeetje! Moest ik nu dan veganist worden? Zoals de tienduizenden die mij na het zien van die film waren voorgegaan? Poeh.

De dubbeldoelkoe

Ik ben een man van goede wil die het beste voorheeft met alles en iedereen. Maar ik moet ook eten. Liefst lekker. En omdat ik vlees lekker vind, eet ik vlees. Niet alle dagen hoor, gemiddeld drie keer in de week. Me bewust van het milieuprobleem dat aan vlees kleeft, ben ik anderhalf jaar geleden gestopt met het eten van overzees rundvlees. Het was inmiddels tot mij doorgedrongen dat je met het bereiden van Prime USA Grain Fed briskets in je Green Egg niet bepaald behulpzaam bent bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Sindsdien eten we thuis uitsluitend rundvlees van de Nederlandse dubbeldoelkoe. Vaak verkrijgbaar bij boerderijwinkels en meer en meer ook bij de betere slager en zelfs de groothandel. Zonder enige discussie, want ieder smult ervan.

