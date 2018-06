Alles zit onder grauwe laag as: drone filmt enorme ravage in Guatemala sam

06 juni 2018

15u20

Bron: Storyful 0

In Guatemala bedekt vulkaan Fuego alles en iedereen met een dikke laag grauwe as. Deze dronebeelden laten de omvang van de verwoesting goed zien. De uitbarstingen eisten al meer dan 70 doden en minstens 192 vermisten. Zes dorpen zijn geëvacueerd en meer dan drieduizend mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De uitbarsting is ook gefilmd door een satelliet.