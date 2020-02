Alken Maes introduceert herbruikbare bekers voor festivals en events HLA

17 februari 2020

09u57

Bron: Belga 0 Milieu Alken Maes, brouwer van Maes Pils en Cristal, introduceert herbruikbare plastic bekers. Dat heeft de brouwer maandag bekendgemaakt. Het is de bedoeling die te gebruiken op festivals en events.

Er zullen 1,5 miljoen bekers in omloop komen. Die zullen in plastic (polypropyleen) worden gemaakt, en door een externe partner worden afgewassen. De traditionele wegwerpbeker die wordt gebruikt op festivals en evenementen verdwijnt niet, maar blijft in het aanbod. Er worden wel enkel nog 100 procent recycleerbare wegwerpbekers aangeboden, en het moet de bedoeling zijn ze ook in te zamelen.

Sinds begin dit jaar zijn organisatoren verplicht herbruikbare bekers te gebruiken. Enkel indien minstens 90 procent van de gebruikte wegwerpbekers apart worden ingezameld voor recyclage geldt er een uitzondering op dat verbod.

