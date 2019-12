Alarmerend rapport: “Europa wordt geconfronteerd met milieuproblemen van ongekende omvang” SVM

Bron: Belga 0 Milieu Als er niet snel actie wordt ondernomen, dan zal Europa zijn milieudoelstellingen voor 2030 niet halen. Dat besluit het Europees Milieuagentschap (EEA) in het SOER 2020-rapport. "Europa wordt geconfronteerd met milieuproblemen van ongekende omvang en urgentie", stellen de auteurs. De Europese duurzaamheidsvisie zal niet verwezenlijkt raken als Europa de economische groei blijft bevorderen en tegelijkertijd probeert de milieu-effecten onder controle te houden. Er moeten "fundamentele veranderingen" komen aan de manier waarop we produceren en consumeren.

Het EEA wijst onder meer op het alarmerende tempo van het biodiversiteitsverlies, de toenemende effecten van de klimaatverandering en het overmatige gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er is al vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld wat betreft het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of de bestrijding van lucht- en watervervuiling. Maar die stapjes zijn onvoldoende.

De vooruitzichten voor het komende decennium zijn niet positief. De auteurs willen echter ook niet wanhopen omdat het publiek alsmaar beter de noodzaak van een duurzame toekomst beseft en de Europese Commissie aankondigde een ‘green deal’ te willen realiseren.

“Fundamentele veranderingen nodig”

De inspanningen moeten echter drastisch opgevoerd worden. "Europa moet de dingen beter doen, bepaalde problemen anders aanpakken en investeringen bijstellen", klinkt het. Het EEA pleit voor "fundamentele veranderingen in de belangrijkste productie- en consumptiesystemen die ten grondslag liggen aan onze moderne levensstijl, zoals voedsel, energie en mobiliteit".

Daarnaast moet er een einde komen aan overheidssubsidies voor milieubelastende activiteiten. Tegelijk merkt het EEA op dat er goed geluisterd moet worden naar de zorgen van de burgers en moet een "sociaal rechtvaardige transitie" brede steun krijgen.

“Keerpunt”

De meeste doelstellingen voor 2020 zullen niet worden gehaald, maar het EEA denkt dat er nog een kans is dat de langetermijndoelstellingen voor 2030 en 2050 gehaald kunnen worden. Het huidige tempo zal echter niet volstaan.

"Het milieu in Europa staat op een keerpunt", zegt de Belgische topman Hans Bruyninckx. "We hebben de komende tien jaar een goede gelegenheid om de maatregelen voor de bescherming van de natuur aan te scherpen, de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en ons gebruik van natuurlijke rijkdommen drastisch te verminderen.” Het rapport is de meest uitgebreide milieubeoordeling in Europa.