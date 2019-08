Alarmerend klimaatrapport VN: tegen 2100 veel minder permafrost en 280 miljoen ontheemden ses/svm

29 augustus 2019

13u55

Bron: Belga 0 Milieu Als de uitstoot van broeikasgassen aan het huidige ritme voortgaat, zal 30 tot 99 procent van de permafrost tegen 2100 smelten. Dat voorspelt een rapport van de Verenigde Naties. Permafrost is de grondlaag die in theorie het hele jaar door bevroren blijft. Door het effect van de dooi zal op het noordelijke halfrond een “bom” van koolstofdioxide en methaan vrijgelaten worden, waardoor de opwarming nog zal versnellen.

De oceanen zouden op wereldschaal onze ergste vijanden kunnen worden als niets gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen af te remmen. De visbestanden zouden kunnen afnemen en de schade die veroorzaakt wordt door cyclonen zou toenemen.

De stijging van de oceanen zou op termijn 280 miljoen mensen in de wereld op de vlucht kunnen drijven. Dat is dan nog in de optimistische veronderstelling dat de klimaatopwarming tot 2 graden beperkt blijft ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

Door de verwachte toename van het aantal cyclonen zouden talrijke agglomeraties bij de kusten, maar ook kleine eilandstaten vanaf 2050 elk jaar door overstromingen getroffen worden.

Het 900 pagina’s tellende document is het vierde speciale rapport van de VN in minder dan een jaar. De vorige waren allemaal even alarmerend.