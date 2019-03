Al zeker 23 doden bij overstromingen in Iran HAA

26 maart 2019

18u26

Bron: AFP 0 Milieu Bij zware overstromingen in Iran zijn al zeker 23 mensen omgekomen en meer dan honderd gewonden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe, voorlopige balans van het Iraanse ministerie van Gezondheid en de hulpdiensten.

Alleen al in de zuidelijke stad Chiraz zijn er 19 doden en 98 gewonden gevallen, blijkt uit die balans. In de westelijke provincies Kermanshah, Kohgiluyeh en Boyer Ahmad, Khoezistan en Lorestan viel er telkens één dode.

In Kohgiluyeh en Boyer Ahmad is een dorp volledig bedolven geraakt door een grondverschuiving, net nadat de bewoners werden geëvacueerd.

Over het hele land werd noodhuisvesting geleverd aan meer dan 25.000 mensen, aldus de Rode Halve Maan.

Gevreesd wordt dat de reddingswerken bemoeilijkt worden omdat veel medewerkers nog in vakantie zijn. In Iran wordt rond deze tijd het Perzische Nieuwjaar gevierd.

Vooral het zuiden en het westen van het land worden getroffen door de ongeziene overstromingen. In sommige streken is op 24 uur tijd meer dan de helft van de jaarlijkse regenval naar beneden gevallen.

Eerder op de dag hadden Iraanse autoriteiten al aangekondigd dat zeven mensen vorige week waren omgekomen bij overstromingen in twee noordoostelijke provincies, Golestan en Mazandaran, maar die balans staat los van de andere cijfers die vandaag bekendgemaakt werden.